Krajčí: Vakcinačné centrá vedia o hospodárnom prístupe k vakcínam

Bratislava 14. januára (TASR) – Vakcinačné centrá vedia, že majú k vakcínam pristupovať hospodárne, ak ampulky nariedia postupne, nemalo by dochádzať k znehodnocovaniu a likvidácii veľkých dávok. V pléne Národnej rady SR to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Reagoval tak na viaceré vyjadrenia, že ak sa niekto z vakcinačného zoznamu nedostaví na termín, očkovacia látka sa bude musieť vyliať. Dodal, že centrá majú k dispozícii manuál, ako s vakcínami manipulovať.



„Každé vakcinačné centrum, ak má záujem, vie sa zariadiť tak, aby jednotlivé vakcinačné látky neboli znehodnotené," uviedol Krajčí. Vysvetlil proces použitia vakcíny a riedenia ampuliek. Hovorí, že vakcinačné centrá by mali tieto ampulky nariediť postupne a nie v predstihu. Tak by podľa neho nemalo dochádzať k znehodnocovaniu či likvidácii veľkých dávok.



Za prioritu ministra zdravotníctva označil to, aby sa ani jedna dávka nemusela likvidovať. Deklaroval, že takto je nastavený aj vakcinačný program. Pripomenul, že centrá sú v nemocniciach. Dodal, že je tu možnosť pri nedostavení sa niekoho zo zoznamu na termín, čo by znamenalo likvidáciu vakcíny, zaočkovať aj niekoho z pacientov.



Poukázal tiež na to, že funguje systém výkazníctva. Ten podľa jeho slov eviduje, že doteraz došlo k znehodnoteniu 79 vakcín a zaočkovaných bolo viac ako 40 000 obyvateľov.