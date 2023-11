Krúpa označil PVV za sloh plný balastu a protichodných vyjadrení

Bratislava 14. novembra (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) je plné kontroverzií a balastu, je málo ambiciózne z pohľadu zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) počas diskusie v parlamente. V predloženom programe podľa neho nie sú pomenované ambície, ktoré vláda už naznačila svojím konaním. Hovorí o snahe ovládnuť RTVS či zastrašovať policajtov a robiť čistky, ale aj o negatívnych zásahoch v oblasti kultúry aj ochrany prírody.



"Je to niečo ako slohová práca plná vaty, balastu a protichodných vyjadrení," opísal Krúpa vládny program. V súvislosti s bezpečnostnou a zahraničnou politikou sa obáva ústupu Slovenska z pozície rešpektovaného a akceptovaného partnera v rámci Európskej únie a NATO. Skonštatoval, že naši zahraniční partneri si urobia názor podľa krokov vlády a uvidia zmenu v orientácii Slovenska. Vo vládnom programe mu chýbajú aj zmienky týkajúce sa kyberpriestoru, pričom upozornil na hybridné hrozby.



Krúpa kritizoval aj doterajšie kroky novej vlády. Hovorí o čistkách v polícii a o zásahoch do súdnej moci, pričom poukázal na zmeny v Súdnej rade. Upozornil aj na snahu o ovládnutie RTVS. Dochádza podľa neho tiež k obmedzovaniu slobody v kultúre, a to "zakazovaním podľa ideologických predstáv nového a nekultúrneho vedenia ministerstva kultúry". Kritizoval výmeny šéfov národných parkov a zásahy do financovania mimovládneho sektora.