Milan Krajniak: Kresťanská únia využije leto na debaty o ústave

Bratislava 17. júna (TASR) - Strana Kresťanská únia (KÚ) chce využiť leto na rokovanie o podpore novely Ústavy SR. Je lepšie neriskovať a posunúť hlasovanie. Novinárom to uviedol šéf KÚ Milan Krajniak. Novelu plánovali podporiť v prípade prijatia ich podmienok poslanci Richard Vašečka a Anna Záborská z KÚ, ktorí sú súčasťou klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič oznámil, že poslanci hnutia Slovensko nebudú hlasovať so Smerom-SD za zmenu ústavy ani na jeseň.



„Rozprava k novele ústavy ukázala, že je v parlamente viac ako 90 poslancov, ktorí by tento text s pripomienkami Kresťanskej únie a KDH chceli podporiť. Problém je politický. Preto chceme ako Kresťanská únia využiť leto na rokovania, aby sme našli také politické riešenie, ktoré umožní zachovať si politickú tvár každému, kto tento text novely ústavy chce podporiť,“ skonštatoval Krajniak.



Matovič odmieta, že by sa jeho hnutie Slovensko dohadovalo so Smerom-SD. Hnutie Slovensko podporí takúto zmenu ústavy, ak s ňou príde KDH.



Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyhlásila, že za ústavnú zmenu hlasovať nebude. „Túto krajinu čaká boj o samotnú podstatu demokratickej existencie a takéto dymové clony len pomáhajú tým, ktorí chcú Slovensko zničiť. A s takými ľuďmi dohody a kompromisy robiť nebudem,“ uviedla v stanovisku. Myslí si tiež, že obsah novely ústavy neprináša riešenie pálčivých problémov. Narýchlo „zbúchaný“ návrh na zmenu ústavy podľa nej škodí aj konzervatívcom.