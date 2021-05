Kultúrny výbor žiada Radu RTVS preveriť podozrenia Kolíkovej

Bratislava 6. mája (TASR) – Rada RTVS má preveriť zmluvné vzťahy RTVS so spoločnosťou Elektronika v súvislosti s návrhom na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) z funkcie. Žiada o to Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá, ktorý zároveň žiada Ministerstvo kultúry SR o rovnaký postup v prípade Divadla Nová scéna. TASR o tom informoval predseda výboru Kristián Čekovský (OĽANO) po jeho štvrtkovom zasadnutí. Ministerka má tiež vo štvrtok prísť zodpovedať otázky pred poslancami klubu OĽANO.



„Ministerka príde zodpovedať všetky nevyjasnené otázky," priblížil pre TASR šéf klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že okrem podozrení Smeru-SD majú poslanci hnutia na ňu ešte ďalšie otázky.



Parlament má v pondelok (10. 5.) rokovať o vyslovení nedôvery Kolíkovej. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť podozrenia okolo podnikania ministerky a jej rodinnej firmy.



V súvislosti s Kolíkovou hovorí Fico najmä o podozreniach okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala. Členom predstavenstva firmy je podľa slov Fica ministerkin brat. Kolíková síce z funkcie vo firme odišla pri nástupe do funkcie štátnej tajomníčky, miesto seba tam doplnila Lukáša Opetta, ktorý má byť jej spoločníkom v inej spoločnosti. Fico v tejto súvislosti namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Ide podľa neho o konflikt záujmov. Fico trvá na tom, že Kolíková nemá čo robiť vo vedení rezortu, spochybňuje jej profesionalitu aj morálnosť.