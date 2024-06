L. Bužo navrhuje vypustiť zo zákona o STVR zriadenie etickej komisie

Bratislava 20. júna (TASR) - Z navrhovaného zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) by sa malo vypustiť zriadenie etickej komisie. Navrhuje to opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Lukáš Bužo (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý predložil pozmeňujúci návrh. V diskusii v pléne NR SR pripomenul, že fungovanie verejnoprávnej televízie a rozhlasu potrebovalo zmeny, no mohli prísť cez novelu už existujúceho zákona. Dodal, že hnutie Slovensko s návrhom zákona nesúhlasí.



Okrem vypustenia etickej komisie navrhuje Bužo zmenu v kreovaní rady STVR tak, aby sa každé dva roky menila jedna tretina členov. To podľa neho zabezpečí väčšiu stabilitu rady. Chce takisto vypustiť možnosť znížiť mzdu generálneho riaditeľa.



"To, s čím prišla koalícia, je vec, ktorá mení charakter, spôsob verejnoprávnej inštitúcie, ktorá bola v mienke ľudí na dosť vysokej úrovni," povedal. Poslanec si nemyslí, že po prijatí zákona sa zvýši dôvera vo verejnoprávny telerozhlas.



Dušan Jarjabek (Smer-SD) mu odkázal, že v RTVS sú aj zamestnanci, ktorí nesúhlasia so štrajkom a majú iný názor na navrhovaný zákon.