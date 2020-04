Programové vyhlásenie má podľa Kamenického veľký rozsah, no malý dosah

Bratislava 29. apríla (TASR) – Programové vyhlásenie vlády má obrovský rozsah, ale o to menší obsah. Obsahuje výdavky za niekoľko desiatok miliárd eur a zahŕňa opatrenia, ktoré nie sú rozpočtovo kryté. V parlamentnej rozprave to dnes uviedol poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický.



"Mnohé veci, ktoré ste si tu navymýšľali, sú na vode," komentoval vládny program Kamenický. Skonštatoval, že obsahuje rôzne ciele, nevidí tam však boj s nákazou novým koronavírusom. Nerozobrať detailne túto problematiku považuje za veľmi nešťastné. Poukázal na najnovšie údaje o tom, že deficit môže vzrásť až na 10 %, čo bude mať zásadný vplyv na verejné financie.



Podotkol, že vláda v PVV uvádza vytváranie nových komisií, zvyšovanie platov, zavedenie nového ministerstva či zvyšovanie počtu analytikov. Dodal, že ide o záležitosti, ktoré budú stáť rozpočet nemalé prostriedky.



Zámer rozosielať občanom bezplatné informačné noviny označil ako "vládnu propagandu" a zaujímal sa, kto to bude platiť. "Apriori nesúhlasím s tým, aby takáto propaganda bola platená zo štátneho rozpočtu," zdôraznil. Zároveň sa kriticky postavil aj k motivovaniu ľudí ísť voliť zľavami zo štátnych poplatkov. Považuje to za volebnú korupciu.



Vo vládnom programe mu súčasne prekáža flexibilný Zákonník práce, čo vníma ako ľahšie prepúšťanie ľudí z práce. Ako dodal, zvedavý je tiež na to, ako bude vláda riešiť znižovanie daní. Podotkol, že už bola na Slovensku zavedená rovná daň, prinieslo to však podľa neho to, že tovary a služby zdraželi.



PVV sa zaoberá tiež zmenou daňového mixu. To je podľa Kamenického potrebné konzultovať aj so starostami a primátormi, pretože to zasahuje tiež samosprávy.



Poslanec Sme rodina Igor Kašper reagoval s tým, že dať daňovú úľavu ľuďom, ktorí sa zúčastia na voľbách, je logické.



"Nevravím, že máme ísť do extrému ako napríklad v Belgicku, kde sú voľby povinné," dodal. Marek Šefčík z OĽaNO má podobný názor. "My chceme odmeniť každého jedného voliča, nielen niektorých, takže logicky to nie je volebná korupcia," tvrdí.