Laurenčík ukončil diskusiu k odvolávaniu Mikulca

Bratislava 23. septembra (TASR) – Podpredseda Národnej rady SR Milan Laurenčík (SaS) ukončil vo štvrtok večer diskusiu k návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).



Hlasovať o návrhu sa má v piatok o 11:00. Hoci Smer-SD namietal, že po 19:00 neboli v pléne predkladatelia návrhu, Laurenčík pokračoval v rokovaní a vyzval poslancov prihlásených do rozpravy, aby vystúpili. Keďže ani tí neboli v pléne, Laurenčík oznámil, že im prepadlo poradie a ukončil rozpravu k návrhu. Smer-SD to kritizuje. Koalícia hovorí, že v pléne sedel aspoň jeden z predkladateľov.



Poslanec Boris Susko (Smer-SD) namietal, že ide o hrubé porušovanie rokovacieho poriadku parlamentu, keďže pri rozprave musí byť prítomný predkladateľ. Pripomenul, že sa nemôže rokovať, a teda ani prepadávať poradie faktickým poznámkam ani rečníkom prihláseným v rozprave. Kritizoval to aj šéf Smeru-SD Robert Fico, ktorý reagoval, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) nezvláda svoju funkciu. Hovorí tiež o chaose a o porušovaní Ústavy SR.



Plénum si pôvodne odsúhlasilo štvrtkové rokovanie aj po 19.00 h. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš reagoval, že v pléne sedel Dušan Jarjabek (Smer-SD) ako jeden z predkladateľov, preto sa v rokovaní mohlo pokračovať. Skonštatoval, že pokiaľ sedel v pléne aspoň jeden z poslancov podpísaných pod návrh na zvolanie schôdze, ráta sa ako predkladateľ a diskusia pokračuje. Jarjabek to vidí inak. Poznamenal, že bol prihlásený na predrečníka s faktickou poznámkou, a dokonca nesedel za pultom určeným pre predkladateľa. Hovorí o rôznom výklade rokovacieho poriadku.



Nezaradený poslanec Peter Pellegrini povedal, že aj obštrukciu treba vedieť urobiť. Bola by podľa neho úspešná vtedy, ak by nikto z 30 podpísaných poslancov v pléne v daný moment nesedel. „Žiaľ, kolegovia urobili chybu a niektorí v sále boli, čo sa považuje za prítomnosť predkladateľa a schôdza mohla pokračovať," reagoval na poslancov Smeru-SD.



Podľa programu aktuálnej 40. schôdze majú poslanci v piatok ráno rokovať o návrhoch z dielne rezortu financií.