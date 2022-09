NRSR: Legislatíva v oblasti pobytu cudzincov by sa mala upraviť

Bratislava 23. septembra (TASR) - Policajný útvar by mohol po novom zamietnuť žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania, ak cudzinci z tretích krajín podaním novej žiadosti vedome obchádzajú zákonnú podmienku preukázať dosiahnutie zisku z podnikania po zdanení. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú v piatok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Prináša aj ďalšie zmeny, ktorými podľa predkladateľa reaguje na aplikačnú prax i schengenské hodnotenie.



Pri podaní žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania by sa mala zaviesť možnosť do desiatich dní uhradiť nedoplatky a pohľadávky z podnikania, ktoré sú podľa aktuálnej právnej úpravy dôvodom na zamietnutie žiadosti.



Pri udelení prechodného pobytu na účel štúdia by mohla po novom polícia akceptovať doklad potvrdzujúci účel pobytu starší ako 90 dní. Má sa tak znížiť administratívna záťaž pre žiadateľov.



Vodiči medzinárodnej autobusovej a kamiónovej dopravy pri žiadosti o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania by už nemali byť povinní preukazovať, že majú zaistené ubytovanie na Slovensku.



Štátni príslušníci tretích krajín by mali získať povinnosť preukázať sa pri vycestovaní z územia Slovenskej republiky platným cestovným dokladom rovnako ako pri vstupe. V opačnom prípade bude policajný útvar oprávnený vycestovanie zamietnuť.



Novela okrem aplikačnej praxe zohľadňuje aj odporúčania schengenskej hodnotiacej komisie z hodnotenia Slovenskej republiky v roku 2019 týkajúce sa oblasti návratov štátnych príslušníkov tretích krajín. Navrhuje sa napríklad rozšírenie definície nežiaducich osôb, nová úprava začiatku plynutia lehoty zákazu vstupu, a to aj pre občanov Únie a ich rodinných príslušníkov, doplnenie možnosti vyhotoviť záznam v Schengenskom informačnom systéme aj o rodinnom príslušníkovi občana Únie a zmena ustanovení o administratívnom vyhostení a zaistení.



Po novele zákona o správnych poplatkoch by žiadatelia mali vyhotovený doklad o pobyte dostávať poštou. Poplatok sa tak má zvýšiť o tri eurá, ktoré doteraz vyberal štát za doručenie na adresu.



Novela by mala byť účinná od 1. januára 2023.