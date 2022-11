NRSR: Legislatíva v oblasti pobytu cudzincov sa nezmení

Bratislava 8. novembra (TASR) - Zákon o pobyte cudzincov sa neupraví, poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neschválili novelizáciu. Podporilo ju len 63 poslancov zo 136 prítomných, proti bolo 13 poslancov a 57 sa zdržalo, traja nehlasovali. Zmeny mali reagovať na aplikačnú prax i schengenské hodnotenie.



Novelizácia okrem iného predpokladala, že policajný útvar by mohol zamietnuť žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania, ak cudzinci z tretích krajín podaním novej žiadosti vedome obchádzajú zákonnú podmienku preukázať dosiahnutie zisku z podnikania po zdanení.



Návrh mal tiež docieliť, aby pri udelení prechodného pobytu na účel štúdia mohla polícia akceptovať doklad potvrdzujúci účel pobytu starší ako 90 dní. Mala sa tak znížiť administratívna záťaž pre žiadateľov. Zrušiť sa mala aj povinnosť vodičov medzinárodnej autobusovej a kamiónovej dopravy preukazovať pri žiadosti o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania, že majú zaistené ubytovanie na Slovensku.



Legislatívny návrh tiež hovoril, že štátni príslušníci tretích krajín by mali mať povinnosť preukázať sa pri vycestovaní z územia SR platným cestovným dokladom, rovnako ako pri vstupe. V opačnom prípade by bol policajný útvar oprávnený vycestovanie zamietnuť.