Borguľa: Žiadal som otvoriť PVV, toto je druhé najlepšie riešenie

Bratislava 3. mája (TASR) – Najlepším riešením pri programovom vyhlásení vlády (PVV) by bolo otvoriť ho a prijať viaceré zmeny, ktoré by zohľadňovali aj súčasnú situáciu. Riešenie, ku ktorému sa nakoniec dospelo, je druhým najlepším. Uviedol to v pondelok v rozprave v Národnej rade SR poslanec Sme rodina Martin Borguľa.



„Som ten, ktorý naozaj chcel, aby sa PVV otvorilo, aby sa niektoré články pomenili," skonštatoval. Zároveň však dodal, že doterajšia vláda si prešla mnohými „úskaliami", a to pandémiou, ekonomickou krízou, ale aj problémami medzi niektorými členmi vlády. V záujme kontinuity je podľa neho druhým najlepším riešením, že sa programové vyhlásenie vôbec neotvára, pretože mohli vzniknúť konflikty. Zdôraznil, že podporuje PVV aj vládu. V najbližších troch rokoch sa chce venovať napríklad ochrane seniorov pred týraním či problematike opatrovateliek.



V programovom vyhlásení sa okrem iného uvádza, že vláda plánuje posúdiť zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na všetky služby v cestovnom ruchu. „Tu nie je čo zvažovať, tu treba pristúpiť k zníženiu DPH v cestovnom ruchu a veľmi radikálne," myslí si. Zároveň tvrdí, že zvyšovanie daní by nemalo byť v súčasnosti témou. Zvýšenie DPH, ako naznačil minister financií Igor Matovič (OĽANO), si nevie predstaviť ani ďalší poslanec Sme rodina Miloš Svrček.