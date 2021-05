VIDEO: Kolíková sa neobáva, že jej bude vyslovená nedôvera

Bratislava 7. mája (TASR) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa neobáva, že by jej v Národnej rade SR vyslovili nedôveru. Poukázala na to, že ide o návrh opozície. Naďalej nevidí konflikt záujmov pri pochybnostiach súvisiacich s prenájmom budovy, v ktorej sídli Ministerstvo spravodlivosti SR. Zopakovala, že na verejné obstarávanie vtedy nemala žiaden vplyv a nemohla ho nijako ovplyvniť. „Pre mňa je zložité uchopiť konflikt záujmu ohľadom verejného obstarávania, pri ktorom som nemala žiadnu možnosť vplyvu," uviedla.



Ministerka skonštatovala, že diskusia v koalícii pokračuje. „Úprimne, nemám obavu o výsledok, samozrejme, žiadne odvolávanie nie je príjemná záležitosť," poznamenala s tým, že radšej by sa venovala odborným veciam v rezorte. Za základ demokracie však považuje aj to, aby sa o veciach diskutovalo. Za dôležitý zároveň považuje spôsob, akým sa k výsledku dostanú.







Informácie o tom, že by vlastný návrh na jej odvolanie mali zvažovať aj v klube OĽANO, Kolíková nemá. „Toto je pre mňa nová alternatíva," podotkla. Šéf klubu OĽANO Michal Šipoš jej mal na rokovaní koalície tlmočiť len závery klubu, že s opozíciou hlasovať nebudú. Vie si však predstaviť, že v klube OĽANO sú poslanci, ktorí majú vlastný názor na situáciu.



V súvislosti s pochybnosťami okolo prepojení osoby, ktorá prenajala budovu ministerstvu, uviedla, že sa na to pýtala svojho brata potom, ako sa o informácii dozvedela. „Pán Brodňan bol preňho vtedy neznáma osoba, jednoducho sa hľadali investori a on sa rozhodol investovať," ozrejmila s tým ,že investícia sa mu vtedy zdala ako najmenej riziková.