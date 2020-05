Poslanci schválili použitie aplikácie namiesto štátnej karantény

Pročko: Poslanci majú byť pri výbere komisárov a ombudsmanky apolitickí

Poslanci ocenili v závere rokovacieho dňa správu komisárky Z. Stavrovskej

Bratislava 15. mája (TASR) - Ľudia budú môcť namiesto štátnej karantény využívať mobilnú aplikáciu, ktorou sa má zaviesť tzv. inteligentná karanténa. Vyplýva to z vládnej novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách, ktorú v piatok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Parlament o legislatíve rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.Nová forma karantény prostredníctvom mobilnej aplikácie má odbremeniť kapacity štátnych karanténnych zariadení. "uviedli predkladatelia.Aplikácia má byť poskytnutá bezodplatne. Štát očakáva, že by mohla znížiť rozpočtové výdavky. Zároveň sa očakáva, že dôjde k uvoľneniu stoviek členov Policajného zboru, ozbrojených síl a Hasičského a záchranného zboru z plnenia úloh súvisiacich so štátnou karanténou.Podmienkou inteligentnej karantény je dobrovoľnosť.napísali predkladatelia.Osoba, ktorá bude s takouto formou karantény súhlasiť, je povinná počas trvania nariadenej izolácie nainštalovať si a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a systémovo umožniť prístup k údajom mobilnej aplikácie na monitorovanie polohy mobilného zariadenia.Musí mať tiež povolené prijímanie notifikácií na mobilnom zariadení, na ktorom je mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie nainštalovaná, povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre, ďalej umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie, povoliť mobilu lokálne uložiť odfotenú podobizeň tváre na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie či zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.Poslanci zároveň schválili aj pozmeňujúci návrh, podľa ktorého bude musieť Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zničiť údaje, hneď ako pominie dôvod ich spracovania. O zničení údajov bude úrad informovať dotknutú fyzickú osobu, ktorá môže následne uplatňovať svoje práva podľa nariadenia o GDPR, respektíve podľa zákona o ochrane osobných údajov. Na kontrole dodržiavania zákonnosti spracúvania údajov sa má podieľať aj parlament prostredníctvom ústavnoprávneho výboru, ktorému má ÚVZ predkladať správu o využívaní údajov.Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali pri výbere kandidátov na komisára pre deti či verejného ochrancu práv rozhodovať apoliticky. Vyzval ich na to poslanec Jozef Pročko (OĽaNO) v diskusii v pléne o správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2019. Pročko tvrdí, že komisárka pre deti Viera Tomanová nemá skúsenosti pre túto funkciu a bola len dosadená Smerom-SD.Pročko skonštatoval, že keď Tomanovú zvolili, výbor OSN pre práva detí vyjadril znepokojenie nad jej zvolením a skonštatoval, že komisár by mal byť apolitický. V správe o činnosti je podľa Pročka veľa chýb, avizoval, že sa pri hlasovaní o správe zdrží. Poslanec si myslí, že aj ombudsmanka Mária Patakyová je politickou nominantkou, pretože do funkcie ju navrhoval Most-Híd.Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) označil za nezmysel hovoriť na pôde parlamentu o apolitickej voľbe. "Práve na politickej väčšine je založená voľba, apolitickosť si niekto potom zaslúži alebo nezaslúži," odkázal Pročkovi a dodal, že treba vážiť slová.Ani poslanec Ondrej Dostál (SaS) nerozumie tomu, čo myslel Pročko pod pojmom apolitickosť funkcie. Hlasovanie poslancov pri personálnych voľbách býva v parlamente podľa Dostála ovplyvnené politickým názorom. Súhlasí, že určujúcim kritériom obsadenia funkcie by nemalo byť, čiale to, aký je odborník a aké má morálne hodnoty. Nesúhlasí však s Pročkovým porovnávaním Patakyovej a Tomanovej.Komisárka Viera Tomanová označila podnety Nadácie Zastavme korupciu týkajúce sa jej činnosti zaeagovala Tomanová a dodala, že nikdy neoslovila žiadneho sudcu.Nedostatok personálu na počet klientov, využívanie vreckového na znižovanie nedoplatkov či nelegálne zamestnávanie. Na tieto nedostatky v zariadeniach sociálnych služieb poukázala v závere štvrtého rokovacieho dňa 7. schôdze komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá predložila správu o činnosti jej úradu za minulý rok.Jednotlivé monitoringy úradu ukázali, že zariadenia sociálnych služieb často majú nedostatočnú ochranu pred požiarmi, čo ohrozuje bezpečnosť klientov. Zákon určuje tiež maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov v zariadení.uviedla Stavrovská.Upozornila aj na prípady, keď zamestnávanie klientov v zariadeniach nieslo znaky nelegálneho zamestnávania.priblížila Stavrovská.V praxi sa vyskytujú aj prípady zamestnávania klientov počas pracovnej terapie. "Do akej miery je možné považovať výpomoc jednotlivých klientok zariadení za pracovnú terapiu, pokiaľ majú tieto klientky umývať svoje spolubývajúce, prebaľovať ich? Asi ťažko môžeme hovoriť o pracovnej terapii," podotkla Stavrovská.Zamestnanci úradu komisára sa stretli v praxi aj s obmedzovacími prostriedkami nad rámec uvedený v zákone o sociálnych službách.upozornila Stavrovská s tým, že tieto prostriedky sú v niektorých prípadoch využívané na znižovanie nedoplatkov za poskytované sociálne služby.vymenovala Stavrovská. V zariadeniach tiež absentujú signalizačné zariadenia, existujú architektonické zariadenia, ktoré bránia klientom v pohybe.Úrad komisárky dostal v minulom roku celkovo 660 podnetov na posúdenie či preskúmanie rozhodnutí orgánov. Najviac, 206 podnetov, komisárka zaznamenala v oblasti zamestnanosti a kompenzácií. Upozornila napríklad na obavy klientov v prípade podávania nových žiadostí o príspevky na kompenzáciu. Venovala sa tiež prípadom nevyplácania mzdy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Komisárka tiež v minulom roku pripomienkovala viaceré návrhy na zmenu legislatívy v prospech ľudí so zdravotným postihnutím.Viacerí koaliční poslanci ocenili Stavrovskej vystúpenie. Správu komisárky pochválila poslankyňa Jana Žitňanská (Za ľudí).podotkla Žitňanská. Poslanec OĽaNO Dominik Drdul dúfa, že do budúcnosti sa bude môcť podieľať na tom, aby sa situácia v tejto oblasti na Slovensku posunula k lepšiemu. Jeho stranícka kolegyňa Monika Kozelová tiež ocenila správu Stavrovskej a jej vystúpenie označila za obsažné.Poslanci sa vrátia do parlamentných lavíc opäť v utorok 19. mája, rokovať budú od 9. hodiny ráno. K správe komisárky Stavrovskej majú vystúpiť ešte traja poslanci. Následne majú prerokovať ešte zostávajúce správy, napríklad o hospodárení Národnej banky Slovenska v minulom roku či hospodárení Slovenského pozemkového fondu vlani, ale aj správu o vykonaných minuloročných kontrolách Najvyšším kontrolným úradom. Do programu tiež pribudol návrh na vymenovanie poslancov za členov a vedúcich stálych delegácií Národnej rady SR, ako aj návrh na vytvorenie skupín priateľstva a voľbu ich predsedov.