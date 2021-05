Šipoš: OĽANO nebude hlasovať s opozíciou za odvolanie Kolíkovej

Bratislava 7. mája (TASR) – Hnutie OĽANO nebude hlasovať s opozíciou za odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Pre TASR to potvrdil šéf klubu OĽANO Michal Šipoš. Na otázku, či budú vyzývať Kolíkovú na odchod, odpovedal, že naďalej pokračujú rokovania klubu.



„Samozrejme, nebudeme hlasovať s opozíciou, bolo by to porušenie koaličnej zmluvy. Ako protikorupčné hnutie budeme žiadať, aby sa objasnili všetky podozrenia z konfliktu záujmov a rodinkárstva," uviedol Šipoš.



Koalícia rieši opozičný návrh na odvolanie ministerky spravodlivosti Kolíkovej. Podporu jej deklarujú poslanci Za ľudí aj SaS. Klub OĽANO by mal byť jediný z koalície, ktorý s podporou Kolíkovej váhal. Ministerka odmieta pochybnosti, ktoré mali vyvstať na klube OĽANO okolo obstarávania budovy Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Tvrdí, že vtedy na tento proces nemala dosah a doteraz nevedela, že je tam zapojený spoločník jej brata.



Parlament má o vyslovení nedôvery rokovať v pondelok (10. 5.). Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala. Namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Zmluvné vzťahy medzi RTVS so spoločnosťou Elektronika má preveriť aj Rada RTVS.