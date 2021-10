Maloletí pacienti a rodičky nezískajú právo na sprevádzajúcu osobu

Bratislava 7. októbra (TASR) – Maloletí pacienti ani ženy rodičky nateraz nezískajú právo na sprevádzajúcu osobu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok odmietli novelu, ktorá to mala zaviesť. Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti navrhli koaliční poslanci.



Pod návrh sa pôvodne podpísali koaliční poslanci, no poslankyne Lucia Drábiková a Jarmila Vaňová (obe OĽANO) napokon svoj podpis stiahli. OĽANO so zámerom návrhu súhlasí, no na základe analýzy a odporúčania rezortu zdravotníctva ho považuje v predloženom znení za v praxi nevykonateľný. Jedna z predkladateliek Vladimíra Marcinková (SaS) argumentovala, že hoci sa aj v súčasnosti umožňuje rodičovi byť pri dieťati v nemocnici, nie je to zakotvené v legislatíve.



Rezort zdravotníctva po konzultáciách so zástupcami ústavných zdravotníckych zariadení upozornil na problém obmedzení počtu lôžok, zvýšených finančných nákladov na dovybavenie, rekonštrukciu či výstavbu 'nových lôžok', ako aj nemožnosti dôslednej kontroly rozlíšenia sprevádzajúcich osôb a návštev alebo zvýšeného rizika nozokomiálnych nákaz.



Návrh predpokladal, že maloletý pacient by mohol mať právo na prítomnosť zákonného zástupcu, respektíve inú blízku osobu či opatrovníka. Žena rodička by mohla mať podľa odmietnutého návrhu pri pôrode blízku osobu, respektíve osobu, ktorú si sama určí.



Poslanci v predkladacej správe upozorňovali na nedostatky v súvislosti s ochranou súkromia pacientov, ktoré sa týkajú aj účasti sprevádzajúcej osoby. Upozorňovali na časté a nedôvodné odopretie ich prítomnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo iné obmedzovanie kontaktu pacienta so sprevádzajúcou osobou.



V návrhu predkladatelia pripomenuli záväzok štátu zohľadňovať najlepší záujem dieťaťa aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.



Štvrtkovým hlasovaním poslanci zároveň ukončili 40. schôdzu parlamentu, ktorá sa začala 16. septembra. Poslanci sa majú opäť zísť na schôdzi od 19. októbra.