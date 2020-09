Mandátový výbor by mal o Mazurekovi rokovať po skončení schôdze

Bratislava 8. septembra (TASR) - Zasadnutie parlamentného mandátového a imunitného výboru, na ktorom má poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Mazurek (ĽSNS) vysvetľovať svoj status týkajúci sa útoku vo Vrútkach, bude po skončení septembrovej schôdze parlamentu. TASR to povedala predsedníčka výboru Anna Andrejuvová (OĽANO). Návrh na začatie disciplinárneho konania voči Mazurekovi podal poslanec Ján Benčík (Za ľudí), ktorý tiež navrhol výboru, aby odporučil parlamentu, aby Mazurekovi navrhol vzdať sa funkcie poslanca.



Andrejuvová podľa svojich slov zvolá výbor v deň, keď sa skončí schôdza. Podľa harmonogramu má schôdza trvať do 30. septembra. Na výbor pozvú Mazureka i Benčíka, mali by odpovedať na prípadné otázky poslancov. Ak sa členovia výboru dohodnú, že chcú hlasovať na tomto zasadnutí, výbor by mohol rozhodnúť o začatí disciplinárneho konania.



Mazurek v júnovom statuse písal o útočníkovi vo Vrútkach ako o príslušníkovi diskriminovanej menšiny, čím mal podľa Benčíka myslieť Róma.



Benčík podal na výbor návrh na začatie disciplinárneho konania, pretože Mazurek podľa neho závažne porušil poslanecký sľub vo vete "Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života". Vyjadreniami vo svojom statuse mal Mazurek podľa Benčíka porušiť dodržiavanie zákonov a ústavy.