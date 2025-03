Marcinková víta iniciatívu sprievodu v nemocnici, no očakáva viac

Bratislava 28. marca (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková (SaS) víta iniciatívu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) uzákoniť právo detí na sprievod v nemocnici, no očakáva viac. Posun v téme podľa nej sľubovala aj bývalá ministerka Zuzana Dolinková za Hlas, no nič sa nestalo. Marcinková to v piatok vyhlásila na tlačovej konferencii.



„Včera prebehlo na ministerstve zdravotníctva pracovné stretnutie k tejto téme, boli tam naozaj pacientske organizácie, bola tam plodná debata, bola som tam prizvaná, za čo som vďačná. Dúfam, že sa to konečne pohne,“ uviedla Marcinková.



V súvislosti s možnou legislatívnou úpravou spomenula minulý týždeň medializovaný prípad z Vranova nad Topľou, kde malo byť osemmesačné dieťa hospitalizované desať dní bez sprievodu. Poukázala, že iné krajiny majú legislatívnu smernicu, ktorá upravuje túto tému a stanovuje práva detí. Pripomenula, že sama túto legislatívu viackrát predkladala do národnej rady.



Marcinková ozrejmila, že hospitalizáciou s rodičom sa deti vyhnú traume z odlúčenia, ktorá sa podľa nej vyvinie pri takmer tretine prípadov. Tvrdí, že sprievod v nemocnici zároveň ušetrí verejnej správe finančné prostriedky, pretože štúdie dokazujú, že dieťa so sprievodom lepšie znáša bolesť a rekonvalescencia trvá kratšie.



Minister Šaško vo štvrtok (27. 3.) deklaroval, že chce právo rodiča na sprievod hospitalizovaného dieťaťa ukotviť v zákone do konca tohto roka. Nariadil pripraviť návrh potrebných zmien, ktorý by chcel predložiť na najbližšiu riadnu schôdzu Národnej rady SR. Minister vo februári deklaroval, že chce riešiť otázku prítomnosti rodiča v nemocnici počas hospitalizácie dieťaťa. Zdôraznil, že prítomnosť rodiča nielenže znižuje stres dieťaťa, ale poskytuje aj praktickú podporu zdravotníckemu personálu. Asociácia na ochranu práv pacientov SR, ktorá na potrebu legislatívneho ukotvenia tohto práva poukazuje dlhodobo, ambíciu šéfa rezortu privítala. Zároveň odporučila zavedenie primeraného prechodného obdobia na zavedenie tejto povinnosti pre zdravotnícke zariadenia.