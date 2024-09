Materské školy by sa mohli financovať zo štátneho rozpočtu

Bratislava 10. septembra (TASR) - Materské školy (MŠ) by od budúceho roka mohli byť financované zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania. Išlo by o nový normatívny systém financovania predprimárneho vzdelávania na základe štandardizovaných skutočných ročných nákladov na zamestnancov a prevádzkové náklady MŠ.



"Podľa súčasného stavu MŠ bez ohľadu na zriaďovateľa sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb," priblížil rezort školstva. Z dôvodu zmeny financovania MŠ navrhuje znížiť pôvodné percento podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 70 percent na 56,1 percenta. Návrhom sa splní jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR.



MŠ by mali byť financované zo štátneho rozpočtu aj prostredníctvom nenormatívnych príspevkov. Ide o dopravné, odchodné, príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ či podporné opatrenia. Ministerstvo podotklo, že nepredpokladá rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy ani vplyv na príjmy a výdavky verejnej správy celkovo. Rovnako nepredpokladá vplyv na limit výdavkov verejnej správy.



Novela zákona taktiež obsahuje povinnosť prijatia dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v obci, deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu a deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Urobiť by tak musel riaditeľ spádovej MŠ. V prípade, že v obci nie je zriadená MŠ, má sa doplniť povinnosť obcí dohodnúť sa na spádovej škôlke. Ak sa obce navzájom nedohodnú, ministerstvo navrhuje, aby ju určoval príslušný regionálny úrad školskej správy.



Okrem toho rezort navrhuje, aby v prípade zistenia porušenia právnych predpisov mohol začať konanie ex offo aj bez podnetu od Štátnej školskej inšpekcie. Navrhuje taktiež, aby sa riaditeľ nemohol opätovne uchádzať o rovnakú pozíciu aj po odvolaní inšpektorom.