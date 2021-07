Fecko by sa mal po odchode z agrorezortu vrátiť do parlamentu

Bratislava 15. júla (TASR) – Martin Fecko by sa mal po svojom odchode z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vrátiť do Národnej rady SR ako poslanec za hnutie OĽANO. Po jeho príchode má odísť poslanec Rastislav Jílek. Pre TASR to potvrdil Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.



Fecko sa vzdal funkcie k 15. júlu. Post prvého štátneho tajomníka bude podľa agrorezortu zatiaľ neobsadený. Ministerstvo skonštatovalo, že išlo o Feckovo osobné rozhodnutie. Vláda vymenovala Fecka za štátneho tajomníka agrorezortu 23. marca 2020.