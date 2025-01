Migaľ: Štvorica poslancov z klubu Hlas-SD nevystupuje ako Hlas rozumu

Bratislava 10. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady SR Samueľ Migaľ, Radomír Šalitroš, Roman Malatinec a Ján Ferenčák (všetci Hlas-SD) nevystupujú ako Hlas rozumu ani nijako nesformalizovali spoločné fungovanie. Pre TASR to uviedol Migaľ s tým, že stále ich však spája množstvo spoločných tém. O výhradách voči fungovaniu v Hlase-SD sa podľa jeho slov snažia diskutovať interne, pričom zatiaľ je to iba ich monológ.



"Mylný dojem možno vznikol z toho, že môj asistent poslal e-mail z domény, ktorú mám zaregistrovanú od jesene a doteraz som pre ňu nemal iné využitie," vysvetlil Migaľ. Ako podotkol, bol by rád, aby čoraz viac členov Hlasu-SD videlo situáciu podobne ako on, či niektorí jeho kolegovia. "Aby sme sa vedeli dostatočne odlíšiť od strany Smer-SD, aby sme boli verní svojmu predvolebnému programu a aby sme viac diskutovali vo vnútri strany," doplnil.



Migaľ poznamenal, že ešte na jeseň dostali od vedenia sľub výmeny predsedu klubu. Požadujú, aby bol šéf poslaneckého klubu koaličného Hlasu-SD Róbert Puci nahradený niekým, kto má modernejší otvorenejší pohľad. "Chcem zdôrazniť, že nikto z nás sa o tento post neuchádza a nomináciu nechávame pevne v rukách kolegov na klube. Môžem však povedať, že sme mali internú debatu, že ako moderná sociálna demokracia by sme mohli mať na čele klubu napríklad ženu," dodal.



Ferenčák v piatok taktiež uviedol, že on aj ďalší poslanci okolo Migaľa zostávajú v poslaneckom klube Hlasu. Odmietol, že by fungovali ako platforma. Zároveň pripustil výhrady k šéfovi poslaneckého klubu, respektíve k vedeniu klubu.