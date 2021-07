Mimoriadna schôdza NRSR by mohla pokračovať aj v sobotu

Bratislava 20. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mohli rokovať aj v sobotu (24. 7.). Počas víkendového dňa by tak mohla pokračovať mimoriadna schôdza, ktorej začiatok je plánovaný na piatok (23. 7.). Ak by nestihli naplánované body zákonodarcovia prerokovať v piatok do neskorého večera, zišli by sa opäť ráno. Na takomto časovom postupe sa dohodli zástupcovia koalície na koaličnej rade. Zasadnúť však bude musieť ešte poslanecké grémium.



"Mimoriadna schôdza bude v piatok do večera a v prípade, ak neskončíme, bude pokračovať v sobotu ráno od 9.00 h až do skončenia," uviedol šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský.



Šéfka klubu SaS Anna Zemanová verí, že piatkové rokovanie bude efektívne a stihnú prerokovať vyše desaťbodový program schôdze. Ak by sa to však nestihlo, považuje za rozumnejšie pokračovať v sobotu. Poukázala na to, že aj samotní poslanci rátali s tým, že ďalší týždeň už rokovanie nebude, a podľa toho si zariadili program. Hovorí o rozumnom riešení, aby neohrozili uznášaniaschopnosť pléna.



Podobne reagovala na otázky TASR predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Ozrejmila, že v programe sú aj dôležité veci a rokovanie nechcú prekladať na ďalší týždeň aj vzhľadom na to, že ide o mimoriadnu schôdzu, ktorá bola zvolaná nad rámec plánovaných rokovaní. Toto riešenie sa im podľa jej slov zdalo najideálnejšie. Deklarovala, že nikto v pléne nebude obmedzovaný a každý kto bude chcieť vystúpiť, tak bude môcť aj urobiť. Rovnako poukázala na to, že môže aj počas rokovania zasadnúť grémium. "Vieme si kedykoľvek sadnúť a povedať si aj s opozíciou, ako budeme ďalej postupovať," dodala.