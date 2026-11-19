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NRSR: Mimoriadna schôdza k návrhom v druhom čítaní bude od utorka
Rokovací poriadok hovorí o tom, že prvé a druhé čítanie sa, ak nejde o skrátené legislatívne konanie, nemôže uskutočniť na tej istej schôdzi.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhom, ktoré na aktuálnej schôdzi prešli do druhého čítania, má byť od utorka (24. 11.). Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) na vtedy avizuje jej zvolanie.
„V utorok 24. novembra so začiatkom o 14.00 h zvolám mimoriadnu schôdzu NR SR na prerokovanie návrhov zákonov v druhom čítaní,“ uviedol Raši na sociálnej sieti.
Aktuálna 61. schôdza trvá s prestávkami už od 15. septembra. Poslanci na nej posunuli do druhého čítania viaceré návrhy. Ide napríklad o nový zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu či úpravu, ktorá má posilniť ochranu proti novým drogám.
Rokovací poriadok hovorí o tom, že prvé a druhé čítanie sa, ak nejde o skrátené legislatívne konanie, nemôže uskutočniť na tej istej schôdzi. Koaličníci už predtým vzhľadom na to, že v programe aktuálnej schôdze je množstvo bodov, pripúšťali, že by ju prerušili a následne by zvolali mimoriadnu schôdzu, kde by sa vyrovnali s návrhmi, ktoré na tejto aktuálnej posunuli do druhého čítania.
„V utorok 24. novembra so začiatkom o 14.00 h zvolám mimoriadnu schôdzu NR SR na prerokovanie návrhov zákonov v druhom čítaní,“ uviedol Raši na sociálnej sieti.
Aktuálna 61. schôdza trvá s prestávkami už od 15. septembra. Poslanci na nej posunuli do druhého čítania viaceré návrhy. Ide napríklad o nový zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu či úpravu, ktorá má posilniť ochranu proti novým drogám.
Rokovací poriadok hovorí o tom, že prvé a druhé čítanie sa, ak nejde o skrátené legislatívne konanie, nemôže uskutočniť na tej istej schôdzi. Koaličníci už predtým vzhľadom na to, že v programe aktuálnej schôdze je množstvo bodov, pripúšťali, že by ju prerušili a následne by zvolali mimoriadnu schôdzu, kde by sa vyrovnali s návrhmi, ktoré na tejto aktuálnej posunuli do druhého čítania.