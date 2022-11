NRSR: Mimoriadna schôdza k zdravotníctvu sa začne v piatok ráno

Bratislava 10. novembra (TASR) - Aktuálna 75. schôdza Národnej rady (NR) SR sa má skončiť vo štvrtok podvečer. V piatok (11. 11.) ráno od 9.00 h čaká zákonodarcov mimoriadne rokovanie k situácii v zdravotníctve. Informoval o tom podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina) po zasadnutí poslaneckého grémia.



Pčolinský ozrejmil, že vo štvrtok podvečer čaká poslancov okrem hlasovania o zmenách v súdnej mape aj opakovaná voľba podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Rovnako aj tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie Jany Bittó Cigánikovej (SaS) z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru. Po ohlásení výsledkov volieb v pléne by sa mala skončiť aktuálna schôdza.



Mimoriadnu schôdzu k zdravotníctvu inicioval opozičný Smer-SD. Prerokovať a prijať chce na nej uznesenie, ktoré má obsahovať požiadavky zdravotníckych pracovníkov a záväzok pre vládu podpísať s nimi memorandum. Pčolinský uviedol, že ak návrh stihnú poslanci v piatok prerokovať do 11.00 h, budú o ňom vtedy aj hlasovať. V opačnom prípade by mohlo byť hlasovanie v utorok (15. 11.).



Po skončení schôdze k zdravotníctvu by sa malo začať ďalšie mimoriadne rokovanie. Odvolávaniu by mal na ňom čeliť opätovne minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Schôdzu inicioval Smer-SD, Mikulcovi vyčíta nezvládanie situácie s migráciou.