Mimovládky chcú od Pellegriniho zastavenie deštrukcie právneho štátu

Bratislava 10. januára (TASR) - Mimovládne organizácie listom vyzývajú predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD), aby zastavil deštrukciu právneho štátu a postavil sa proti schvaľovaniu novely Trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní. V stredu mu list, pod ktorý sa podpísalo aj vyše 38.000 občanov, doručili do parlamentu.



Zástupcovia mimovládiek Via Iuris, Nadácie Zastavme korupciu, INEKO a Transparency International Slovensko upozornili, že kým vo vyspelých demokraciách predchádza zásadným zmenám mesiace trvajúca odborná diskusia, u nás ich chce parlament prijať v skrátenom konaní, na čo nevidia dôvod. "Vyzývame Petra Pellegriniho aby sa ako predseda zákonodarného zboru postavil proti takémuto valcovaniu legislatívy," uviedli.







V liste organizácie kritizujú aj obsah zmien, ktoré podľa nich ohrozujú právny štát a oslabujú boj proti korupcii na Slovensku. Poukázali napríklad na rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, znižovanie trestov za majetkovú a korupčnú kriminalitu či obmedzovanie právomocí Úradu na ochranu oznamovateľov.



V tejto súvislosti napríklad odmietajú argument vlády, že dôvodom navrhovaných zmien pri výške trestov je potreba odľahčenia preplnených väzníc. Podotkli, že novela najviac obmedzí trestanie korupcie a najzávažnejšej ekonomickej kriminality. "Títo páchatelia väznice rozhodne neplnia," skonštatovali.



Upozornili tiež na to, že prijatie zmien ovplyvní život občanov SR aj do budúcna. "Po prijatí a implementácii balíka opatrení namierených proti stabilite právneho štátu a vymožiteľnosti spravodlivosti a práva sa zo Slovenska stane menej bezpečné miesto pre život bežných ľudí," upozornili mimovládky. Dodali, že výsledkom bude aj nižšia atraktivita pre investorov a ekonomické zaostávanie, čo sa negatívne prejaví na kvalite a úrovni verejných služieb, ako aj na výške platov a dôchodkov.