Minister T. Taraba s dôvodmi na jeho odvolanie nesúhlasí

Bratislava 18. februára (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s dôvodmi na jeho odvolanie, prezentované opozíciou, nesúhlasí. Označil ich za smiešne a koalícia sa na schôdzi podľa neho nemá prečo zúčastniť. Poznamenal, že jeho odvolávanie má účel vyvolávať napätie. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR pred začiatkom schôdze zvolanej na jeho odvolanie.



"Zatiaľ som teda nenašiel jeden jediný relevantný dôvod, vlastne čo nám vyčítajú. Pretože, samozrejme, nám nemajú vyčítať čo," vyhlásil minister.



Taraba napríklad nesúhlasí, že by dôvodom na jeho odchod malo byť to, že nepripravil koncepciu budovania vodovodov a kanalizácií. Tvrdí, že na tieto projekty dal rezort počas jeho vedenia desaťkrát viac ako predošlé vedenie ministerstva. Opozícia podľa neho nepochopila viacero projektov vrátane prípravy priehrady Málinec.



Minister nesúhlasí ani s tým, že by mal byť odvolaný, pretože nezastavil pozmeňujúci návrh koaličnej strany Hlas-SD v súvislosti s odpadovým hospodárstvom. Zároveň odmietol, že by rezort pod jeho vedením zastavil sanáciu environmentálnej záťaže v bratislavskej Vrakuni. Prieťahy podľa neho spôsobilo predošlé vedenie rezortu životného prostredia. Myslí si tiež, že odvolanie ľudí, pôsobiacich v rezorte, bolo odôvodnené.



Taraba čelí v utorok v parlamente odvolávaniu. Iniciovalo ho opozičné hnutie Progresívne Slovensko. K návrhu na odvolanie šéfa envirorezortu sa pridali aj poslanci za opozičnú stranu SaS a nezaradený poslanec Ľubomír Galko.