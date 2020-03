Kolíková hovorí o ochrane zdravia, Pellegrini namieta porušovanie práv

Bratislava 24. marca (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si je vedomá citlivosti osobných údajov a rizík pri zásahu do nich, ochrana zdravia obyvateľov je však podľa nej prednejšia. V pléne Národnej rady (NR) SR to povedala v súvislosti s vládnym návrhom zákona pre mimoriadnu situáciu a ochorenie COVID-19, ktorý predpokladá využitie dát od mobilných operátorov o pohybe obyvateľov. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhuje, aby sa tieto dáta dali využiť, len ak vláda vyhlási núdzový stav.



Kolíková vysvetlila, že opatrenia sa zameriavajú na tých, ktorí nechcú spolupracovať v prípade karantény, preto je potrebné sprístupniť ich údaje aj bez ich súhlasu. Podľa nej sa tak dá lokalizovať pohyb týchto osôb. "Rozumiem, je to vážny zásah do ochrany ľudských práv a slobôd," poznamenala. Platí však podľa nej to, že ochrana osobných údajov nie je absolútna. "Absolútne je právo na život," dodala.



Ministerka vylúčila zneužitie návrhu v budúcnosti. Priblížila, že opatrenie má trvať len do konca kalendárneho roka. Dáta podľa jej slov bude mať k dispozícii od operátorov iba Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) a nebudú k dispozícii po celý čas. Priblížila, že ide o vytvorenie zákonného priestoru na spustenie aplikácie, ktorá by mapovala a zobrazovala ohniská nákazy.



Pellegrini podotkol, že je to vážny zásah do súkromia občanov. Zdôraznil citlivosť zásahu do takýchto údajov zo strany štátu. Podotkol, že vládam sa páči využívanie strachu a mimoriadnych situácií na to, aby odobrali niektoré z práv svojim občanom. Pellegrini by nechcel, aby pristúpili ku kroku, ktorý by neskôr mohli ľutovať.



"Budem plne súhlasiť s takýmito právami štátu, keď vláda nájde odvahu a najskôr vyhlási núdzový stav na celé územie SR, lebo vedy je možné upierať niektoré práva," povedal. V druhom čítaní chce dať pozmeňujúci návrh, aby sa opatrenie dalo využiť len počas núdzového stavu.



Richard Raši (Smer-SD) si myslí, že by sme mali rozlišovať, na aké osoby sa to bude vzťahovať. Pýtal sa, či by nemali mať štátne orgány prístup len k dátam osôb, ktoré majú byť v karanténe, alebo sa to bude vzťahovať na všetkých občanov. Návrh zákona je podľa neho urobený narýchlo, umožňuje prístup k dátam všetkých osôb.



Ondrej Dostál (SaS) v súvislosti s vyjadreniami opozície zdôraznil, že návrh dáva štátu možnosť zbierať a uchovávať dáta len počas trvania mimoriadnej situácie, "najdlhšie však do konca kalendárneho roka". Ak by aj mimoriadna situácia trvala do mája budúceho roka, platnosť opatrenia by automaticky na konci roka 2020 podľa jeho slov zanikla.



Zdôraznil však potrebu o návrhu diskutovať. Chce, aby sa ním výbory zaoberali nie okamžite po jeho schválení v prvom čítaní, ale najneskôr do stredy (25. 3.) do 10.00 h. Argumentuje tým, že by si poslanci návrh mali riadne preštudovať a odkonzultovať s odborníkmi. Ak by plénum s týmto nesúhlasilo, navrhuje, aby sa výbory zákonom zaoberali až po tom, ako ho prerokujú poslanecké kluby.