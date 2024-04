Na lyžiarskych tratiach by mohla byť prilba povinná až do 18 rokov

Bratislava 30. marca (TASR) - Na lyžiarskych tratiach by mohlo byť nosenie ochrannej prilby povinné až do 18 rokov. V súčasnosti ju musia nosiť lyžiari do 15 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Horskej záchrannej službe z dielne poslancov SNS, ktorú Národná rada (NR) SR posunula v utorok do druhého čítania.



"Zvýšenie vekovej hranice reflektuje rastúcu potrebu ochrany tejto vekovej skupiny, ktorá je významne zastúpená medzi lyžiarmi a snoubordistami. Iniciatíva pre novelu vychádza z veľkého počtu zranených na lyžiarskych svahoch, ako aj z medzinárodných trendov v zvyšovaní bezpečnostných štandardov pre mladistvých," argumentujú poslanci.



Novela by podľa predkladateľov mohla znížiť počet vážnych zranení hlavy v danej vekovej skupine. Navrhovaná účinnosť je od 1. októbra 2024.