NR SR: Na skládke v Námestove sa majú spraviť geologické vrty

Bratislava 21. júna (TASR) - Na skládke na tuhý komunálny odpad Zubrohlava – Námestovo sa majú spraviť geologické vrty. Majú ukázať, či zo skládky presakujú do spodných vôd toxické látky. Pre TASR to po utorkovom Výbore Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uviedol jeho predseda Jaroslav Karahuta (Sme rodina).



Skládke v Námestove skončilo podľa Karahutu povolenie na skládkovanie. Je tam však miesto na odpad na ďalších päť rokov. "Celý výbor bol o tom, aby mohli ešte päť rokov ľudia túto skládku používať, naplnili jej kapacitu a nezvyšovali sa im náklady, pretože dnes sa tieto odpady vozia z Námestova do Prešova," povedal Karahuta.



Pokiaľ sa toxické látky na skládke v Námestove nepreukážu, štát požiada Európsku komisiu o používanie skládky na ďalšie roky alebo upraví legislatívu. Karahuta spomenul, že na skládku sa ukladá popol a bežný odpad.