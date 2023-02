NRSR: Na Slovensku by sa mohol zriadiť register turistických trás

Bratislava 14. februára (TASR) - Na Slovensku by sa mohol zriadiť register turistických trás. Takisto by sa mala upraviť problematika turistického značenia. S cieľom ochrany turistických trás a značenia by sa tiež mali upraviť priestupky. Vyplýva to z nového zákona o turistických trasách, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Návrh predložili poslanci OĽANO a SaS.



"Návrh zákona o turistických trasách upravuje turistické značkované trasy, proces a zodpovedné osoby na značkovanie turistických trás, ako aj ich práva a povinnosti," uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu. Návrh upravuje aj práva a povinnosti osôb pohybujúcich sa po turistických trasách.



Navrhovaná legislatíva by zaviedla nový Štátny register turistických informačných miest smerovníkov a trás. Správcom a prevádzkovateľom by bolo ministerstvo školstva. "Právna úprava zavádza aj inovatívne informatické nástroje ako napríklad QR kód, ktorý uľahčí používanie turistických trás verejnosti. Na zabezpečenie bezpečnosti bude turistický register obsahovať aj informácie o turistických trasách, na ktorých je sprevádzanie povolené iba osobám podľa osobitných predpisov," spresnili poslanci.



Návrhom sa má tiež jednoznačne vymedziť, na akých trasách môžu sprevádzať len horskí sprievodcovia a nikto iný a túto skutočnosť uviesť aj v turistickom registri.



Legislatíva by mohla byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. januára 2024.