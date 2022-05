Na stáž do parlamentu sa prihlásilo 68 vysokoškolákov

Bratislava 21. mája (TASR) - Na stáž v Kancelárii Národnej rady (NR) SR sa prihlásilo 68 vysokoškolákov. V súčasnosti sa kontrolujú prijaté prihlášky. Program stáže sa má začať 1. októbra a potrvať má do konca mája 2023.



V priebehu nasledujúceho mesiaca by sa mali konať osobné pohovory so študentami uchádzajúcimi sa o stáž. "Počet prijatých stážistov bude závisieť od výsledkov plánovaného výberového konania aj kvality zaslaných podkladov. Na základe týchto kritérií budú záujemcovia posudzovaní a vyberaní na program študentskej stáže," uviedli pre TASR z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Stážisti pôsobia na sekretariátoch parlamentných výborov a na vybraných odboroch Kancelárie NR SR. "Študenti spravidla vyhľadávajú, triedia a vyhodnocujú rôzne údaje potrebné pre prácu NR SR a jej kanceláriu, prekladajú informácie z cudzích jazykov či vypomáhajú počas podujatí organizovaných Kanceláriou NR SR," píše sa na webe NR SR.



Za posledných sedem rokov pôsobilo v Kancelárii NR SR v priemere 39 stážistov ročne.