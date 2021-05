Na stáž v parlamente sa prihlásilo približne 100 záujemcov

Bratislava 30. mája (TASR) - Približne 100 záujemcov sa prihlásilo na stáž v Národnej rade (NR) SR. Uchádzači absolvujú ešte osobné pohovory. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NRSR. Dodal, že povinnosti a úlohy stážistov budú závisieť od charakterov agendy pracoviska, na ktorom bude stážista pôsobiť.



"Uchádzači absolvujú osobné pohovory. Tradične sa konajú v júni. Avšak v súčasnej dobe musíme brať do úvahy aj aktuálne platné opatrenia. Veríme však, že vývoj situácie nám umožní konanie osobných pohovorov v priebehu júna," ozrejmila kancelária.



Základnou podmienkou na prijatie na stáž je, aby záujemcovia nastúpili aspoň do druhého ročníka bakalárskeho štúdia na vysokej škole v SR či v zahraničí. Pri prijímaní na stáž sa podľa slov kancelárie hodnotia primárne skúsenosti, študijné zameranie a ovládanie cudzieho jazyka. "Súčasťou výberu uchádzačov je tiež zohľadnenie priorít uchádzačov v rámci výberu príslušného odboru Kancelárie NR SR či výboru NR SR a tiež kapacitné potreby jednotlivých školiacich pracovísk," doplnil odbor komunikácie.



Stážistov prijímajú pracoviská kancelárie, ako sekretariáty parlamentných výborov, odbor zahraničných vzťahov a protokolu, odbor Parlamentný inštitút, odbor komunikácie s médiami a verejnosťou, či odbor pre európske záležitosti



Podľa slov kancelárie stážisti v rámci svojich povinností spravidla vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné pre prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov. Pripravujú tiež podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov vyžiadané od zahraničných partnerov, najmä z jazykov anglický, nemecký a francúzsky. Okrem toho stážisti vypomáhajú aj počas podujatí organizovaných Kanceláriou NR SR a podobne.



"Pre stážistov sú organizované aj rôzne doplnkové aktivity, napríklad diskusie s poslancami NR SR na aktuálne témy, prednášky na témy súvisiace s činnosťou NR SR a Kancelárie NR SR, prehliadky hlavnej budovy NR SR a priestorov Bratislavského hradu, či simulované zasadnutie výboru NR SR," dodala kancelária.