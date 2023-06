Nadmerne zadlžené samosprávy budú mať možnosť konsolidácie pohľadávok

Bratislava 28. júna (TASR) - Samosprávy, ktoré nebudú vedieť splatiť zo svojich príjmov dlh veriteľom, budú mať možnosť konsolidácie pohľadávok. Po dvadsiatich rokoch od schválenia plánu konsolidácie sa dlhy vynulujú. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy skupiny poslancov Sme rodina, SaS a nezaradených, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila aj s pozmeňujúcim návrhom poslankyne Moniky Kozelovej (nezaradená).



Počas ozdravného režimu a nútenej správy bude môcť obec podať na Ministerstvo financií (MF) SR návrh na konsolidáciu pohľadávok. Ministerstvo o tom následne rozhodne do 30 dní. Dňom začatia konsolidácie nebude možné začať konanie o výkone rozhodnutia, ani exekučné konanie na majetok vo vlastníctve obce. Určený konsolidačný správca musí vypracovať a predložiť obci plán konsolidácie pohľadávok do 90 dní.



"Inštitút konsolidácie pohľadávok má byť riešením ultima ratio v situáciách, keď komunikácia obce s veriteľmi zlyháva. Preto sa súčasne navrhuje inštitút ozdravného plánu ako nástroja založeného na slobodnej vôli zúčastnených aktérov, ktorý je možné schváliť bez časového obmedzenia," uvádza sa v odôvodnení pozmeňujúceho návrhu.



Pri príprave plánu konsolidácie vyčlení obec časť vlastných príjmov rozpočtu v každom rozpočtovom roku tak, aby bolo možné zaplatiť v lehote 20 rokov 100 % istiny a príslušenstva. Obec takto musí vyčleniť najmenej 5 % príjmov. Táto povinnosť však neplatí v roku, v ktorom by zostávajúca časť nepostačovala na úhradu zákonom stanovených výdavkov obce. Vtedy musí použiť na úhradu záväzkov zostatok príjmov po úhrade uvedených výdavkov.



Svojich dlhov sa po 18 rokoch v nútenej správe môže vďaka novele zbaviť aj bratislavská mestská časť Devín. Po uplynutí dvadsiatich rokov od schválenia plánu konsolidácie pohľadávok sa totiž stanú nezaplatená časť istiny a príslušenstvo nevymáhateľnými. Nemôže to byť ale skôr ako 31. decembra 2024.



"Nútená správa, ktorú nad nami zaviedol zákon, nás ročne zadlžovala o tretinu rozpočtu. Dlh sa stále prehlboval. Som rada, že poslanci pochopili, že situáciu treba riešiť a iným zásahom, ako tým, že sa zavedie ďalší právny inštitút konsolidácia pohľadávok, sa situácia nevie vyriešiť," zhodnotila v stredu na tlačovej konferencii starostka Devína Jana Jakubkovič.



Na sociálnej sieti devínska samospráva spresnila, že ak zákon vstúpi do účinnosti, je reálne, že Devín do pár mesiacov vystúpi z nútenej správy. "To nám otvára všetky možnosti, ktoré nám boli nekonečných 18 rokov neprístupné. Na isté obdobie vstúpime do konsolidácie, avšak nič to nemení na tom, že už sa na nás nebudú vzťahovať prísne obmedzenia režimu nútenej správy," vyhlásili z mestskej časti.