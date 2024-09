Najviac kandidátov do Rady STVR je z oblasti televízneho vysielania

Bratislava 13. septembra (TASR) - O posty v Rade STVR, na ktoré bude členov voliť Národná rada SR, sa uchádza 44 kandidátov. Zoznam a profesijné životopisy kandidátov sú zverejnené na webe parlamentu.



Zákonodarcovia budú voliť členov orgánu dohľadu telerozhlasu z odborníkov na oblasť televízneho i rozhlasového vysielania, ekonómie, práva a informačných technológií. Najviac uchádzačov (14) sa prihlásilo v rámci oblasti televízneho vysielania, po osem uchádzačov o členstvo v Rade STVR je za oblasť rozhlasového vysielania a tiež informačných technológií. Ako odborník v oblasti ekonómie chce pôsobiť v rade desať kandidátov, štyria za oblasť práva.



Prihlášky prerokuje v utorok (17. 9.) Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. V prípade, že kandidáti splnili všetky podmienky a formálne náležitosti kandidatúry, výbor ich menoslov posunie do voľby v pléne parlamentu.



Predseda mediálneho výboru Roman Michelko (SNS) vo štvrtok (12. 9.) avizoval, že voľba by sa mala uskutočniť na septembrovej schôdzi tak, aby do konca septembra mohla byť definitívne kreovaná Rada STVR, ktorá spustí výberový proces na nového generálneho riaditeľa verejnoprávneho médiá. Michelko verí, že do konca októbra by mal byť známy nový riadny šéf STVR.



Nové kreovanie rady súvisí so zákonom, ktorým sa od 1. júla dovtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja i členov orgánu dohľadu. Známe sú už mená štyroch členov, ktorých do rady na základe výberového konania menovala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Členmi rady sa od 1. augusta stali Peter Benčurík, Jozef Krošlák, Lukáš Machala a Jarmila Mikušová. Zvyšných piatich členov Rady STVR zvolia poslanci Národnej rady.



Rada bude mať po novom kompetenciu voliť generálneho riaditeľa, rovnako ho v prípade naplnenia zákonných ustanovení bude môcť odvolať.