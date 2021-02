Návrh Štatistického úradu v otázke národnosti v sčítaní Holý nestopol

Na archívnej snímke Štefan Holý 16. decembra 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. februára (TASR) - Téma národnosti v sčítaní obyvateľov sa mohla riešiť skôr, aby sa prípadné návrhy na zmenu mohli pripomienkovať v štandardnom čase. V súvislosti s návrhom Štatistického úradu (ŠÚ) SR zrušiť možnosť uviesť pri sčítaní druhú národnosť to v pléne Národnej rady (NR) SR počas hodiny otázok skonštatoval podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina). Považoval však za správne, aby návrh ostal v skrátenom pripomienkovom konaní sedem dní, ako by ho mal ignorovať. Návrh preto nestopol, aby sa mohlo o téme debatovať.Holý odpovedal na otázku poslanca Ondreja Dostála (SaS), ktorý sa ho pýtal, ako hodnotí to, že ŠÚ "". Dostál tiež doplnil, že možnosť uviesť druhú národnosť sa zaviedla na základe dlhodobej prípravy a riadneho legislatívneho procesu.Vicepremiér reagoval, že keď prišiel ŠÚ s návrhom, "". Ak to bola téma, mala sa podľa neho riešiť pred niekoľkými týždňami, aby sa stihol štandardný legislatívny proces. Dodal však, že vydanie opatrenia je vo výlučnej kompetencii ŠÚ a nie vlády ani poslancov. "" skonštatoval. "" doplnil.Návrh vypustiť podotázku, ktorá sa týkala druhej národnosti predložil ŠÚ v piatok (29. 1.) do skráteného pripomienkového konania. Iniciatíva prišla potom, čo minulý týždeň vyzval na takýto krok poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Gyimesi (OĽANO). Podľa neho postavené otázky posilňujú asimiláciu príslušníkov národnostných komunít.Následne skupina koaličných poslancov zo strán SaS, Za ľudí aj OĽANO vyzvala predsedu ŠÚ Alexandra Balleka, aby stiahol tento návrh. Proti je aj splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny SR Andrea Bučková či štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Zuzana Kumanová. ŠÚ reagoval, že návrh má byť podnetom na diskusiu a je snahou dať relevantný priestor obom stranám názorového spektra.