Návrh zrušiť povinnosť petície pre zákaz hazardu v obci výbor odobril

Bratislava 8. septembra (TASR) - Obce by mohli na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Vyplýva to z novely zákona o hazardných hrách, ktorú v utorok odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR. Prijali k nej niekoľko technických pripomienok, pričom ju odporučili parlamentu schváliť.



Podmienka petície na prijatie všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho hazardné hry je podľa predkladateľov nadbytočná.



V súčasnosti platí, že takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 percent obyvateľov obce, respektíve 15 percent občanov v prípade Bratislavy a Košíc. Obmedzenie hazardu na území obce je preto podľa poslancov problematické.



Výbor tiež odsúhlasil návrh, aby sa politická reklama mohla vysielať aj počas kampane volieb do orgánov územnej samosprávy. Poslanci to navrhujú v novele zákona o volebnej kampani.



Vysielací čas by mohli získať kandidáti na predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce či mestskej časti, a politická strana, ktorá v týchto voľbách podá kandidátnu listinu. Novelou by sa umožnilo aj vysielanie reklamy kandidátov na poslancov zastupiteľstiev.



Vysielateľ by tiež podľa navrhovanej legislatívy mohol vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre jednotlivých kandidátov vo voľbách do orgánov územnej samosprávy.