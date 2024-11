Návrhy kandidátov na sudcu Ústavného súdu treba podať do 5. decembra

Bratislava 4. novembra (TASR) - Návrhy kandidátov na post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa môžu podávať do 5. decembra do podateľne Kancelárie Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe parlamentu. Poslanci majú voliť dvoch kandidátov na ústavného sudcu na februárovej schôdzi, keďže sa im v septembri ani v opakovanej voľbe nepodarilo zvoliť žiadneho kandidáta. Vybrať uchádzača sa poslanci neúspešne pokúšali už aj pred letom.



Návrhy na voľbu kandidátov na ústavného sudcu môžu podávať poslanci NR SR, vláda SR, predseda ÚS, predseda Súdnej rady SR, najmenej päť členov Súdnej rady SR, predseda Najvyššieho súdu SR, predseda Najvyššieho správneho súdu SR, verejný ochranca práv, generálny prokurátor SR, profesijné organizácie právnikov, ako aj vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva. Parlament by mal uchádzačov voliť na schôdzi, ktorá sa podľa plánu začína 4. februára 2025. Kandidátov ešte pred voľbou v pléne čaká verejné vypočutie pred parlamentným ústavnoprávnym výborom.



Na Ústavnom súde SR chýba jeden sudca. Miesto sa uvoľnilo pred viac ako rokom, keď sa v septembri 2023 funkcie vzdala Jana Laššáková. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť má preto aktuálne dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident SR a vymenuje ho za ústavného sudcu.



V septembri poslanci nezvolili za kandidátku na sudkyňu ÚS Líviu Trellovú, ktorá bola jedinou uchádzačkou. Ešte predtým v júni sa im nepodarilo zvoliť žiadneho z piatich uchádzačov. O post sa vtedy okrem Trellovej uchádzali aj Anton Dulak, Martina Jánošíková, Michaela Králová a Zuzana Pitoňáková.