Niektoré jednorazové plastové výrobky budú na trhu zakázané

Bratislava 27. novembra (TASR) - Zo slovenského trhu zmiznú niektoré jednorazové plastové výrobky. Odpad, ktorý sa vyzbieral na recykláciu, bude zakázané spaľovať. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.







„Naša legislatívna zmena má jednoznačný cieľ, a to motivovať ľudí triediť odpad, výrobcov vyrábať recyklovateľné výrobky a motivovať samosprávy zaviesť efektívny zber komunálnych odpadov. Je to cesta, po ktorej ideme, ktorú dnes podporili poslanci parlamentu s cieľom spraviť Slovensko zelenšie a čistejšie,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).



Uvádzať na trh plastové taniere, príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky z balónov, vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly a poháre z expandovaného polystyrénu bude zakázané od roku 2021. Zákaz sa vzťahuje aj na oxodegradovateľné plasty, pretože tento druh plastu nie je biologicky rozložiteľný a rozkladá sa na mikroplasty, ktoré znečisťujú životné prostredie.



Zmeny čakajú aj obce, ktoré si uplatňujú výnimku a neumožňujú svojim obyvateľom separovať bioodpad. Od roku 2023 výnimky nebudú možné. "Skládkovanie nespracovaného biologicky rozložiteľného odpadu má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia," vysvetľuje rezort.



Právnou úpravou sa zlepší aj evidencia odpadu. Po novom budú musieť byť smetiarske autá vybavené vážiacim systémom a hmotnosť odpadu nahlasovať, podrobnejšie správy budú na ministerstvo posielať aj organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).



Zmeny sa dotknú aj finančných príspevkov, ktoré výrobcovia platia OZV. Tie budú musieť po novom zohľadniť trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť výrobkov, ako aj prítomnosť nebezpečných látok. "OZV je povinná finančne zvýhodniť výrobcov environmentálne priaznivejších výrobkov," konštatuje ministerstvo.