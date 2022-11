NRSR: Novela infozákona má zlepšiť pozíciu novinárov i aktivistov

Bratislava 9. novembra (TASR) - Novela infozákona, ktorá prešla v utorok (8. 11.) parlamentom, má zlepšiť pozíciu novinárov aj aktivistov, ktorí využívajú tento zákon na získavanie informácií. Skonštatoval to jeden z predkladateľov, šéf mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽANO).



Podľa Čekovského už po novom nebudú novinári vystavení účelovým žalobám za to, že ďalej šírili informácie, ku ktorým sa dostali na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Pripomenul prípad, keď tomu čelila vtedajšia investigatívna novinárka Zuzana Petková, keď zverejnila údaj o plate manželky vtedajšieho predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina. Poskytnúť jej ho malo ministerstvo spravodlivosti. "Žalovať novinára len za to, že zverejnil údaj, ktorý mu štátna inštitúcia poskytla na základe zákona, je neprípustné," skonštatoval Čekovský na stredajšej tlačovej konferencii.



Zmena legislatívy podľa Petra Kremského (OĽANO) zaručí, aby inštitúcie nemohli pri poskytovaní informácií robiť obštrukcie. Za dôležité označil aj ustanovenie, že ak sa informácie poskytujú v elektronickej forme, musia byť vo formáte, ktorý umožňuje automatizované spracovanie.



"V zákone sme presadili rozšírenie informačnej povinnosti aj na organizácie s väčšinovým podielom štátu, ktoré sa jej doteraz často vyhýbali," vysvetlil Kremský.



Milan Potocký (OĽANO) pripomenul, že po novom budú musieť informácie poskytovať aj vodárenské spoločnosti a nebudú môcť odmietnuť odpoveď pod zámienkou obmedzenia informačnej povinnosti. "Vodárenské spoločnosti doteraz argumentovali tým, že nehospodária s verejnými prostriedkami," dodal Potocký.



Z novej legislatívy vyplýva, že získané informácie možno ďalej šíriť a toho, kto ich získal, nemožno za to postihnúť. Novelizácia zároveň stanovuje prípady, pri ktorých nemožno poskytnúť informácie, a to pri hrozbe ujmy v hospodárskej súťaži, ale aj jasne vymedziť, že od úradov a štátnych firiem nemožno vyžadovať údaje a analýzy, ktoré nemajú a museli by ich vytvoriť iba na základe infožiadosti.