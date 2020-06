Novela potratového zákona OĽaNO má riešiť podporné opatrenia pre ženy

Bratislava 19. júna (TASR) - Zmeny v oblasti potratov by sa mali orientovať predovšetkým na podporné opatrenia pre ženu, ktorá zvažuje umelé prerušenie tehotenstva. Má sa jej tiež zabezpečiť dostatok informácií pred zákrokom, aby sa dokázala komplexne rozhodnúť. Poslankyňa Anna Záborská (klub OĽaNO) deklarovala, že novela nestojí na zákaze či sprísňovaní termínu na podstúpenie interrupcie. Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti predstavili v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu OĽaNO.



"V našom návrhu nehovoríme o zákaze či radikálnom obmedzení prístupu k ukončeniu tehotenstva, no o pomoci ženám, ak stoja pred rozhodnutím podstúpiť interrupciu primárne zo sociálnych a ekonomických dôvodov," uviedla Záborská s tým, že novela neposunie Slovensko liberálnym ani konzervatívnym smerom, ale smerom sociálnym a prorodinným. Tvrdí, že právna úprava má ponúknuť pomoc ženám tak, aby sociálny a ekonomický stav ženy či jej rodiny nebol dôvodom interrupcie.



Priblížila, že novela by mala napríklad predĺžiť lehotu na premyslenie si interrupcie pre ženu, jej partnera či rodinu zo 48 na 96 hodín. Zvýšiť navrhujú poslanci aj príspevok po narodení dieťaťa so zdravotným postihnutím. Rovnako by mala príspevky žena dostávať už počas tehotenstva, nie až po pôrode. Pri príspevkoch navrhujú tiež upustiť od pravidla dožitia sa dieťaťa aspoň 28 dní. Rovnako by sa malo úpravou riešiť aj núdzové bývanie pre ženy.



Poslankyňa za OĽaNO Lucia Drábiková doplnila, že novela má pomôcť napríklad aj slobodným matkám a študentkám, ktoré potrebujú pomoc. Upravovať má podmienky utajovaného pôrodu. Tieto ženy by mali podľa jej slov dostať komplexnú ponuku možností na ich zabezpečenie, aby sa dokázali komplexne rozhodnúť.