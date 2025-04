NRSR: Novela zákona o športe by sa mohla ešte upraviť

Bratislava 1. apríla (TASR) - Novela zákona o športe, ktorá je aktuálne v parlamente, by sa mohla ešte upraviť. Vyplýva to z vyjadrení viacerých politikov v utorok v Národnej rade (NR) SR. Odôvodňovali tým presun hlasovania o novele z utorka na štvrtok (3. 4.).



Predseda poslaneckého klubu Hlasu-SD Róbert Puci vysvetlil, že vznikli pochybnosti k pozmeňujúcemu návrhu k novele z dielne poslanca Romana Malatinca (nezaradený). „Či je v súlade s platnou legislatívou a či nepoškodí športovcov, respektíve hlavne mestá a obce v tom, že by mali platiť vyššie odvody,“ povedal. K veci má podľa neho v utorok zasadnúť pracovná skupina a zistiť, či existuje nejaké riziko. „Následne by sa potom štvrtok o tom hlasovalo alebo by sa opäť otvorila rozprava a dá sa pozmeňujúci návrh, aby sa to upravilo,“ avizoval.



Námietky potvrdil aj minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak (nezávislý). Odmietol však, že by boli likvidátormi slovenského športu. Vysvetlil, že pozmeňujúci návrh Malatinec podal preto, lebo zosúlaďuje pôvodné znenie úpravy, ktoré podľa neho bolo v rozpore so Zákonníkom práce aj zákonom o dani z príjmov. „My sme robili len svoju prácu a zahrnuli sme pripomienky dvoch ministerstiev,“ podotkol.



Pochybnosti podľa Huliaka vznikli k tomu, či dávajú priestor na to, akou formou chcú byť športovci zamestnaní. Huliak ich však odmietol. Tvrdí, že variabilita spôsobu zamestnania v súlade so Zákonníkom práce je zaručená. "V utorok budú sedieť naši legislatívci s legislatívcami zastupujúcimi Andreja Danka a SNS. A dúfam, že si konečne uštrngajú tieto záležitosti," dodal.



Aj poslanec Roman Michelko (SNS) hovoril o tom, že v novele treba ešte nejaké veci dotiahnuť.