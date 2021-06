Novela zákona o športe ide do druhého čítania, týka sa pandémie

Bratislava 23. júna (TASR) - Znižovanie negatívnych dôsledkov krízovej situácie počas pandémie na národné športové zväzy, organizácie a športovcov by malo pokračovať aj v roku 2022. Vyplýva to z novely zákona o športe, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Novelu predložili koaliční poslanci, chcú ňou predĺžiť prechodné ustanovenia zákona počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.



"Cieľom predloženého návrhu zákona je pokračovanie v znižovaní negatívnych dôsledkov krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID–19 na národné športové zväzy, národné športové organizácie a športovcov, ktorí sú v národných športových zväzoch a národných športových organizáciách organizovaní," píše sa v dôvodovej správe.



Pri zmenách autori novely argumentujú tým, že národné športové zväzy a národné športové organizácie nemali pre trvanie pandémie možnosť získania dostatočného počtu aktívnych športovcov, aby splnili zákonné podmienky. Tvrdia, že je preto potrebné rozšíriť časovú pôsobnosť prechodných ustanovení v zákone týkajúcich sa pandémie ochorenia COVID-19 aj na rok 2022. Má tak byť aj na nasledujúci rok zaistená funkčnosť národných športových zväzov, národných športových organizácií a systému poskytovania príspevkov uznanému športu.



Novelizácia má predĺžiť opatrenia súvisiace s pandémiou tak, aby ministerstvo školstva ani v roku 2022 nevydalo rozhodnutie o zrušení osvedčenia, ak národný športový zväz v príslušnom kalendárnom roku nemal potrebný počet aktívnych športovcov či neorganizoval celoštátnu súťaž. Pri výpočte príspevku uznanému športu na rok 2022 by sa mali po predĺžení trvania prechodných ustanovení používať vypočítané podiely uznaných športov na rok 2020.



Účinnosť by mala novela nadobudnúť dňom vyhlásenia.



Strana SaS ocenila posunutie návrhu do druhého čítania. "Považujem za správny signál, že aj poslanci myslia na šport na Slovensku. Je preto pre mňa zadosťučinením, že dnes v prvom čítaní prešiel so širokou podporou návrh zákona, ktorý pomáha národným športovým zväzom a ich športovcom," reagoval jeden z predkladateľov novely a podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Radovan Sloboda (SaS). Verí, že s rovnakou podporou prejde návrh aj v druhom čítaní.