Dostál a Kazda vyzývajú Matoviča, aby prestal s útokmi

Bratislava 16. apríla (TASR) - Minister financií a expremiér Igor Matovič (OĽANO) by mal prestať s útokmi na novinárov, vedcov a oponentov, svojím konaním by nemal ďalej znižovať dôveru ľudí vo vládu a v nezávislé inštitúcie našej krajiny. Vyzvali ho k tomu poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu SaS a mimoparlamentnej strany OKS Ondrej Dostál a Radovan Kazda. Expremiéra Dostál zároveň vyzval, aby nekomunikoval naďalej spôsobom, ktorý vyvoláva vášne a nenávistné prejavy na sociálnych sieťach.



OKS je podľa slov jej predstaviteľov presvedčená, že občania v minuloročných voľbách volili strany súčasnej vládnej koalície s dôverou, že prinesú do vládnutia zmenu. Pripomenuli, že ľudia demonštrujúci na námestiach za slušné Slovensko si želali, aby sa dodržiavali písané i nepísané pravidlá a aby základným štandardom bolo hovoriť pravdu a dodržiavať zákony.



"Je našou spoločnou úlohou, aby sme étos z námestí a očakávania voličov pretavili do dobrej správy vecí verejných a skutočne slušnej politiky. Cesta k tomuto cieľu však nevedie cez neustále osobné útoky na slobodné médiá a nezávislé inštitúcie. Dosť bolo útokov," uzavrel Kazda.



Voči Matovičovým slovám sa ohradil aj nezaradený poslanec Miroslav Kollár. Hovorí, že minister zavádzal a klamal, pričom jeho tvrdenia nesedia obsahovo ani časovo. Ohradil sa voči tomu, že Matovič spojil jeho odchod z koalície s kauzou Sputnik, pričom Kollár z nej a strany Za ľudí odišiel ešte pred nákupom vakcíny. Rovnako sa ohradil voči tvrdeniam o jeho politickej budúcnosti.



"Odišiel som z vládnej koalície práve pre ten štýl chaotického vládnutia a komunikácie, ktorý dlhodobo predvádza expremiér Matovič. Jeho včerajšie útoky voči prezidentke, šéfke Štátneho úradu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), slovenským vedcom a novinárom ukazujú, že som urobil dobre, pretože Igor Matovič sa nezmenil," dodal Kollár.



Poslanci reagovali na Matovičovu štvrtkovú (16. 4.) tlačovú konferenciu, na ktorej informoval, že vakcína Sputnik V prešla všetkými testami Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. O stanovisku ŠÚKL v tejto súvislosti hovoril ako o politickom blude a opakovane kritizoval šéfku ŠÚKL. Kritizoval novinárov aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorú označil za zaujatú. Priznal, že zmluvu k nákupu vakcíny nečítal. Pripustil, že ruská strana žiada vrátiť vakcínu, pretože sme za ňu nezaplatili včas.