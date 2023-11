O návrhu na odvolanie Blahu rokovať nebudú, poslanci odmietli program

Bratislava 14. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR nebude rokovať o návrhu na odvolanie Ľuboša Blahu (Smer-SD) z funkcie podpredsedu snemovne. Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze. Za hlasovalo 69 poslancov, proti 78, jeden sa zdržal a jeden nehlasoval.



Mimoriadnu schôdzu iniciovalo opozičné KDH, podporili ho aj ďalší členovia opozície. Urobili tak v reakcii na video, v ktorom Blaha odstránil vo svojej kancelárii vlajku Európskej únie a portrét prezidentky Zuzany Čaputovej.



KDH nevylučuje predkladanie ďalších návrhov na odvolanie Blahu z funkcie. "Budeme aj naďalej trvať na tom, aby sa pán Blaha verejne ospravedlnil, odstránil obraz Che Guevaru zo svojej pracovne a aby vrátil vlajku Európskej únie na svoje miesto," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Martina Holečková.







Podľa SaS Blaha každým dňom dokazuje, že nikdy nebol hodný funkcie podpredsedu parlamentu. "Podpredseda NR SR je ústavná funkcia, ktorá si vyžaduje, aby ju zastupoval slušný, diplomatický a dobre vystupujúci politik. Toto správanie Ľuboš Blaha vo svojej osobe naozaj nemá," skonštatoval predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling.



Predseda poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martin Dubéci tvrdí, že podpredsedovia parlamentu by obzvlášť mali reprezentovať hodnoty demokracie a slušného dialógu. "V tomto Ľuboš Blaha zlyháva na plnej čiare, za čo má prevziať zodpovednosť a nemal by byť viac funkcionárom parlamentu," napísal na sociálnej sieti.



Predseda klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš považuje za hanbu, že je Blaha podpredsedom NR SR. "Malo sa o tom rokovať, malo sa o tom hlasovať, my by sme, samozrejme, boli za odvolanie Ľuboša Blahu," vyhlásil.