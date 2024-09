O Šimečkovi nehlasovali Migaľ a Šalitroš z Hlasu

Bratislava 17. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš sa nezúčastnili na hlasovaní o odvolaní lídra opozičného PS Michala Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR. Migaľovi je podľa svojich slov jedno, kto sedí na opozičnej stoličke podpredsedu parlamentu, no myslí si, že táto téma zbytočne polarizuje spoločnosť. Rovnako aj Šalitroš tvrdí, že odvolanie Šimečku nepomôže zastaviť polarizáciu.



Migaľ svojím rozhodnutím nechcel obhajovať Šimečku. "Táto téma z môjho pohľadu zbytočne polarizuje spoločnosť," povedal po hlasovaní novinárom. Myslí si, že sú dôležitejšie témy, ktoré treba riešiť. "To, ako sme sa vyrovnali s atentátom na premiéra, tiež nie je úplne zažehnané," dodal. Nechcel hodnotiť svojich kolegov. V téme videl iba politikárčenie, ktoré zbytočne rozkladá spoločnosť. Vníma to ako tému koaličných partnerov.



Šalitroš chce, aby sa prestala polarizovať spoločnosť. "U mňa tá hlavná polarizácia začala Matovičom, potom rôzne protesty, aj koalícia v minulosti mohla polarizovať. Vravím si, že už treba prestať a odvolanie Šimečku nepomôže zastaviť polarizáciu. Takže to bol dôvod, prečo ja som sa na poslednú chvíľu rozhodol neprevziať si hlasovací lístok," ozrejmil. Nechcel povedať, či si za to vyslúžil výhrady z vedenia strany alebo ostatných koaličných partnerov. "Zatiaľ o tom pomlčím," dodal.



Migaľ považuje za špekulatívnu otázku, či by podporil Šimečku, ak by ho PS opäť navrhlo za podpredsedu NR SR. Zdôraznil, že spolu so Šalitrošom ostávajú súčasťou poslaneckého klubu Hlasu-SD. "Budeme hlasovať za každý dobrý zákon z dielne vládnej koalície, ale sme presvedčení o tom, že tieto zákony by mali prechádzať v takom prípade, že budú schválené na koaličnej rade," povedal.



Richard Glück (Smer-SD) považuje postoj niektorých poslancov za Hlas-SD k odvolávaniu za ich právo slobodne vykonávať mandát. "Je to ich zodpovednosť voči ich voličom," podotkol. Víta, že k odvolaniu Šimečku z funkcie došlo. Pavol Ľupták (SNS) súhlasí s argumentom, že Slovensko v súčasnosti čelí vážnejším problémom. Myslí si však, že dôvody, ktoré viedli k odvolaniu Šimečku, boli vážne. "Netransparentné čerpanie dotácií vo vzťahu, keď riešime konsolidáciu, zvyšujú sa dane, tak je to vlastne šetrenie finančných prostriedkov," podotkol.



Šéfa PS z funkcie podpredsedu NR SR odvolal v utorok parlament v tajnom hlasovaní 76 hlasmi zo 77 prítomných. Opoziční poslanci vopred avizovali, že sa na hlasovaní nezúčastnia. Návrh na odvolanie Šimečku podali poslanci Smeru-SD a SNS. Vyčítali mu podozrenia z čerpania štátnych dotácií osobami, ktoré sú mu blízke, aj z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Hlas-SD avizoval, že jeho poslanci návrh podporia. Šimečka bral kritiku ako pomstu za jeho opozičnú prácu.