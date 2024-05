Ochrana zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi sa zvýši

Bratislava 14. mája (TASR) - Ochrana zdravia zamestnancov pri práci sa zvýši. Úprava sa týka práce s karcinogénnymi faktormi, mutagénnymi faktormi a reprodukčne toxickými faktormi. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



"Reprodukčne toxické faktory podobne ako karcinogénne faktory a mutagénne faktory patria medzi látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy z dôvodu, že môžu mať vážne a nezvratné účinky na zdravie zamestnancov, najmä na pohlavné funkcie a plodnosť dospelých mužov a žien, na laktáciu žien a na vývoj ich potomstva" uvádza sa v návrhu.



Novela súvisí s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Nová legislatíva mení aj školský zákon. Rieši vyučovanie telesnej a športovej výchovy na školách. Po novom by sa tak mohli do rozsahu hodín povinnej telesnej výchovy započítavať aj športové výcviky, kurzy pohybových aktivít v prírode, športová príprava a pohybové aktivity organizované v škole mimo vyučovacích hodín a v školskom klube detí.