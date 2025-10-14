< sekcia Slovensko
Od stredy bude parlament rokovať dlhšie, v piatky sa nebude hlasovať
Obedňajšia prestávka sa skráti na hodinu a bude trvať od 13.00 do 14.00 h.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú na aktuálnej 40. schôdzi rokovať od stredy (15. 10.) dlhšie. Namiesto o 19.00 h budú rokovacie dni končiť o 20.00 h, okrem piatkov, počas ktorých sa bude rokovať do 16.00 h. Oznámil to v pléne predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). V utorok sa skončí rokovanie ešte o 19.00 h.
Obedňajšia prestávka sa skráti na hodinu a bude trvať od 13.00 do 14.00 h. V piatky obedňajšia prestávka nebude a poslanci nebudú vtedy ani hlasovať. V ostatné dni sa bude hlasovať v štandardné časy - o 11.00 a 17.00 h. Najbližší štvrtok (16. 10.) sa však o 17.00 h nebude hlasovať.
