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NRSR od utorka pokračuje v schôdzi, na programe je ešte vyše 200 bodov
Na programe schôdze sú ešte i ďalšie vládne návrhy. Rezort spravodlivosti ich má v NR SR viacero.
Autor TASR
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Bratislava 8. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok (10. 11.) vrátia do lavíc. Čaká ich siedmy rokovací týždeň 61. parlamentnej schôdze. Na programe majú stále viac ako 200 návrhov. Budúci týždeň by mali dokončiť debatu k novele Trestného poriadku k spolupracujúcim osobám, tzv. kajúcnikov. Dostať by sa mali aj k návrhu, ktorý má odbremeniť Ústavný súd (ÚS) SR od tzv. prieťahovej agendy. Na schôdzi majú ešte prebrať aj úpravu voľby zo zahraničia či vetované legislatívy.
V utorok ráno majú poslanci pokračovať v debate k vládnej novele Trestného poriadku. Tá má okrem iného priniesť zmenu systému benefitov pre tzv. kajúcnikov a definovať následky nedodržania spolupráce. V utorok čaká parlament aj hlasovanie o prediskutovaných návrhoch. Definitívne sa má rozhodnúť napríklad o novele zákona o sudcoch a prísediacich. Sudcovia Najvyššieho súdu SR, ktorí boli k 31. júlu 2021 členmi jeho správneho kolégia, by podľa nej mohli požiadať o preloženie na Najvyšší správny súd SR. Hlasovať sa má tiež o novele zákona o športe, ktorá upraví časové podmienky potrebné na doplatenie zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť, či úprave školského zákona, ktorá rieši aj optimalizáciu siete základných škôl.
Na programe schôdze sú ešte i ďalšie vládne návrhy. Rezort spravodlivosti ich má v NR SR viacero. Predložil napríklad novelu Ústavy SR, má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu i využitím ľudového hlasovania. Prišiel tiež s návrhom, ktorý má do právneho poriadku opäť zaviesť inštitút justičného čakateľa. Presadiť chce aj novelu Trestného poriadku, ktorá má posilniť práva poškodeného v trestnom konaní.
Poslanci by sa mali dostať tiež k novele zákona o Environmentálnom fonde SR. Ministerstvo životného prostredia ju do parlamentu predložilo ešte v októbri 2025. Súčasťou programu sú aj vetované legislatívy. Zákon o tzv. covidových amnestiách a novelu zákona o hazardných hrách vrátil prezident Peter Pellegrini do parlamentu ešte vlani. Vetovaná novela zákona o potravinách je zase v parlamente od mája tohto roka.
Na schôdzi sa má rokovať ešte aj o viacerých koaličných poslaneckých návrhoch. Parlament by sa mal vrátiť k debate o novele volebného zákona z dielne Smeru-SD. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšírenie tejto možnosti aj na prezidentské voľby. Národniari k nej predložili aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, tzv. prekrúžkovania sa vo voľbách. Neprerokované zostávajú i ďalšie návrhy z dielne SNS. Chce napríklad presadiť, aby cudzinci nemohli byť volení za starostu obce a predsedu vyššieho územného celku. Spolu so Smerom navrhuje aj posilnenie priestupkovej a trestnoprávnej ochrany národného symbolu, štátnych symbolov SR a znamenia štátneho znaku.
S viacerými návrhmi prišla i opozícia. PS do parlamentu predložilo návrh, ktorý má zaviesť 12-mesačné ochranné obdobie pred dňom konania riadnych volieb, počas ktorého sa nebudú dať meniť niektoré ustanovenia volebného zákona. Hnutie Slovensko prišlo okrem iných so zákonom proti „papalášizmu“. SaS zase chce zrušiť daň z finančných transakcií. KDH okrem iného navrhuje opatrenia proti hazardu. Na programe sú aj opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery viacerým ministrom.
Parlament na tejto schôdzi čakajú tiež viaceré návrhy uznesení či výročné správy. Medzi nimi je aj správa generálneho prokurátora či mimoriadna správa verejného ochrancu práv k poplatkom v zdravotníctve. Mala by sa konať aj voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
V utorok ráno majú poslanci pokračovať v debate k vládnej novele Trestného poriadku. Tá má okrem iného priniesť zmenu systému benefitov pre tzv. kajúcnikov a definovať následky nedodržania spolupráce. V utorok čaká parlament aj hlasovanie o prediskutovaných návrhoch. Definitívne sa má rozhodnúť napríklad o novele zákona o sudcoch a prísediacich. Sudcovia Najvyššieho súdu SR, ktorí boli k 31. júlu 2021 členmi jeho správneho kolégia, by podľa nej mohli požiadať o preloženie na Najvyšší správny súd SR. Hlasovať sa má tiež o novele zákona o športe, ktorá upraví časové podmienky potrebné na doplatenie zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť, či úprave školského zákona, ktorá rieši aj optimalizáciu siete základných škôl.
Na programe schôdze sú ešte i ďalšie vládne návrhy. Rezort spravodlivosti ich má v NR SR viacero. Predložil napríklad novelu Ústavy SR, má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu i využitím ľudového hlasovania. Prišiel tiež s návrhom, ktorý má do právneho poriadku opäť zaviesť inštitút justičného čakateľa. Presadiť chce aj novelu Trestného poriadku, ktorá má posilniť práva poškodeného v trestnom konaní.
Poslanci by sa mali dostať tiež k novele zákona o Environmentálnom fonde SR. Ministerstvo životného prostredia ju do parlamentu predložilo ešte v októbri 2025. Súčasťou programu sú aj vetované legislatívy. Zákon o tzv. covidových amnestiách a novelu zákona o hazardných hrách vrátil prezident Peter Pellegrini do parlamentu ešte vlani. Vetovaná novela zákona o potravinách je zase v parlamente od mája tohto roka.
Na schôdzi sa má rokovať ešte aj o viacerých koaličných poslaneckých návrhoch. Parlament by sa mal vrátiť k debate o novele volebného zákona z dielne Smeru-SD. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšírenie tejto možnosti aj na prezidentské voľby. Národniari k nej predložili aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, tzv. prekrúžkovania sa vo voľbách. Neprerokované zostávajú i ďalšie návrhy z dielne SNS. Chce napríklad presadiť, aby cudzinci nemohli byť volení za starostu obce a predsedu vyššieho územného celku. Spolu so Smerom navrhuje aj posilnenie priestupkovej a trestnoprávnej ochrany národného symbolu, štátnych symbolov SR a znamenia štátneho znaku.
S viacerými návrhmi prišla i opozícia. PS do parlamentu predložilo návrh, ktorý má zaviesť 12-mesačné ochranné obdobie pred dňom konania riadnych volieb, počas ktorého sa nebudú dať meniť niektoré ustanovenia volebného zákona. Hnutie Slovensko prišlo okrem iných so zákonom proti „papalášizmu“. SaS zase chce zrušiť daň z finančných transakcií. KDH okrem iného navrhuje opatrenia proti hazardu. Na programe sú aj opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery viacerým ministrom.
Parlament na tejto schôdzi čakajú tiež viaceré návrhy uznesení či výročné správy. Medzi nimi je aj správa generálneho prokurátora či mimoriadna správa verejného ochrancu práv k poplatkom v zdravotníctve. Mala by sa konať aj voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.