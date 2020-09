Dostál: Voľba kandidátov na ÚS ukázala, že verejné vypočutie má zmysel

Bratislava 18. septembra (TASR) - Verejné vypočutia majú zmysel, ukázalo sa to minulý rok pri opakovaných voľbách kandidátov na ústavných sudcov, keď sa dopĺňalo deväť ústavných sudcov, a ukázalo sa to aj teraz. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil poslanec Ondrej Dostál (SaS) po tom, ako vo štvrtok (17. 9.) parlament zvolil dvoch kandidátov na ústavných sudcov. Verejné vypočutia podľa neho umožnili kandidátom ukázať ich kvality, ale aj odhaliť slabé stránky.



Dostál pripomenul, že v minulosti sa voľba viackrát opakovala, zatiaľ čo teraz zvolili oboch kandidátov na prvýkrát. Predchádzajúca vládna koalícia si podľa neho do voľby nasadila „svojich ľudí“. Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽANO) ubezpečil, že plénum vybralo najlepších kandidátov.



Vládna koalícia podľa podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí) ukázala, že jej ide o odbornosť a morálnosť. „Žiadne politické dohody, žiadne trafiky, na prvýkrát zvolení najlepší z najlepších,“ dodal. Verí, že prezidentka Zuzana Čaputová budúci týždeň vyberie jedného z kandidátov a Ústavný súd bude plne funkčný.



Vetrák skonštatoval, že pre neschopnosť bývalej koalície sme zažili nefunkčnosť Ústavného súdu. „Ešte aj dnes doplácame na dôsledky minuloročnej krízy, pretože na jedného ústavného sudcu stále pripadá o 100 prípadov viac, ako to bolo pred krízou,“ dodal.



Parlament vo štvrtok zvolil za kandidátov na ústavných sudcov Miloslava Babjáka a Roberta Šorla. Prezidentka má z nich vymenovať jedného ústavného sudcu. O post sa uchádzalo osem kandidátov.



Na Ústavnom súde sa uvoľnilo miesto sudcu po tom, ako sa Mojmír Mamojka vzdal funkcie. Zanikla mu na konci mája. Z postu ústavného sudcu sa rozhodol odísť po medializovaných informáciách o jeho kontakte s Marianom K.