OĽANO: Igor Matovič sa nespreneveril funkcii

Bratislava 30. júna (TASR) – Minister financií Igor Matovič neurobil nič, čím by sa spreneveril svojej funkcii. Uviedlo to koaličné hnutie OĽANO po hlasovaní o vyslovení nedôvery Matovičovi, pri ktorom ho plénum podržalo. Iniciatívu na jeho odvolanie považuje hnutie za „akt neuveriteľnej trúfalosti a drzosti".



OĽANO kritizovalo, že pod iniciatívou na Matovičovo odvolanie boli podpísaní tí istí politici, ktorí „umožnili inštalovať organizovaný zločin do silových zložiek štátu, šikanovali a kriminalizovali opozíciu zneužívaním orgánov činných v trestnom konaní a doviedli Slovensko do morálnej a sociálnej mizérie".



Šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) po hlasovaní poznamenal, že poslanci SaS svoje výhrady voči Matovičovi vyjadrili tým, že sa zdržali. Postupovali podľa neho v zmysle koaličnej zmluvy. Dodal, že líder strany Richard Sulík vyvrátil, že by „zháňal" poslancov na hlasovanie s opozíciou. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský po hlasovaní skonštatoval, že Sme rodina dodržiava koaličné dohody, poslanci hnutia nepodporili opozičný návrh na odvolanie ministra.



Matoviča pri stredajšom hlasovaní plénum parlamentu podržalo. Zostáva tak vo funkcii ministra financií. Za vyslovenie nedôvery Matovičovi bolo 51 zo 135 prítomných poslancov. Proti hlasovalo 67 a zdržalo sa 17 zákonodarcov. Odvolávanie iniciovali opoziční nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho, pod návrh sa podpísali aj Smer-SD a ďalší nezaradení poslanci.