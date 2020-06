OĽaNO zrejme tiež predloží legislatívu súvisiacu s ochranou života

Bratislava 18. júna (TASR) - Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR za OĽaNO zrejme tiež predložia na júlovú schôdzu parlamentu návrh legislatívy súvisiaci s ochranou života. Podľa predsedu poslaneckého klubu Michala Šipoša o tom intenzívne rokujú. Malo by ísť o návrh, ktorý v minulom volebnom období už OĽaNO predkladalo. Súvisí s pomocou pre ženy, ktoré sa ocitnú napríklad v ťažšej finančnej situácii v súvislosti s tehotenstvom. Tento návrh už predložili do parlamentu poslanci okolo nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu.



"Predpokladám, že my asi podáme tiež nejaký návrh. Veľmi intenzívne o tom rokujeme," povedal Šipoš pre TASR. Hovorí o návrhu, ktorý už OĽaNO predkladalo. Ten je podľa Šipoša skôr motivačný a predstavuje pomoc pre tehotné ženy, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii a rozhodujú sa, čo majú robiť.



Pôvodný návrh OĽaNO obsahoval napríklad priznanie nároku na vyplácanie nemocenského žene pri využití utajenia osoby v súvislosti s pôrodom už od 21. týždňa tehotenstva. Zefektívniť chceli aj proces osvojenia dieťaťa či pestúnstva. Upraviť navrhovali aj text poučenia, ktorý je určený žene pred potratom. Ten by si mala žena podľa nich prečítať aj podpísať pred podstúpením interrupcie.



V parlamente už sú aj dva návrhy od poslancov za ĽSNS, ktoré majú obmedziť vykonávanie umelých potratov na Slovensku. V prísnejšom návrhu chcú zrušiť možnosť vykonávať interrupcie na požiadanie a obmedziť ju len na tri špecifické prípady. V druhom, podľa poslancov miernejšom návrhu, chcú, aby sa potraty mohli vykonávať len do ôsmich týždňov tehotenstva.



Šipoš pre TASR povedal, že návrhy ĽSNS si chcú najprv naštudovať a rokovať o nich v poslaneckom klube, kde sa dohodnú, ako budú postupovať.