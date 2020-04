Opatrenia rezortu vnútra pre COVID-19 prešli do druhého čítania

Bratislava 1. apríla (TASR) - Policajti, hasiči a záchranári by mohli mať počas krízovej situácie pre pandémiu nového koronavírusu nárok na platené voľno v prípade potreby celodennej starostlivosti o dieťa či zverenej osoby. Obmedziť by sa tiež malo prijímanie žiadostí o občianske preukazy. Upraviť by sa mohlo aj rozhodovanie obecných či mestských zastupiteľstiev. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý v stredu Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania. O návrhu rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



Policajti by mohli mať služobné voľno s nárokom na služobný plat pri potrebe celodennej starostlivosti o dieťa až do otvorenia škôl a škôlok, respektíve do ukončenia nariadenej karantény dieťaťa či zverenej osoby. Opatrenie by malo platiť aj pri starostlivosti o člena domácnosti v prípade zatvorenia zariadení sociálnych služieb. Nárok by si nemali uplatniť súčasne s inou osobou v domácnosti z toho istého dôvodu.



Služobné platené voľno by mohli mať za rovnakých podmienok aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Rovnako by sa mohlo poskytovať aj tým hasičom a záchranárom, ktorí nemôžu vykonávať štátnu službu z dôvodu nariadenej karantény.



Zmeny by sa mohli dotknúť aj vydávania dokladov. Obmedziť by sa mohlo prijímanie žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, napríklad pri neplatných či nesprávnych údajoch, nemuseli by sa tiež prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov. Ak občianskym preukazom skončila platnosť, mali by určitú dobu platiť aj po skončení krízovej situácie. Ak sa počas tohto obdobia vybavovali nové preukazy, majú sa doručiť na adresu občana. Obmedziť sa má aj prijímanie žiadostí o vydanie cestovného pasu a vybavenie vodičských preukazov.



Obecné zastupiteľstvá by mohli zasadať počas krízovej situácie aj prostredníctvom videokonferencie, alebo hlasovať listinnou či elektronickou formou, tzv. per rollam. Prerušiť by sa mohlo aj plynutie niektorých lehôt týkajúcich sa obcí a samospráv.